Декілька маловідомих застосунків опинилися в топах завантажень App Store і Google Play.

На тлі можливої заборони TikTok у США низка інших маловідомих застосунків із вертикальними відео потрапили в топи завантажень App Store і Google Play. Про це повідомляє Engadget.

Один із таких застосунків – RedNot (Xiaohongshu). Це клон TikTok і Pinterest, який популярний у Китаї, але мало адаптований під глобальний ринок. Як зазначають ЗМІ, зараз соцмережа нагадує телеміст між Нью-Йорком і Пекіном.

Англомовні користувачі називають себе "TikTok-біженцями" і активно взаємодіють з китайськими користувачами, цікавлячись популярними мемами і допомагаючи їм з "домашкою" з англійської. Ті, зі свого боку, жартують, що вони шпигуни і нарешті возз'єдналися зі своїми цілями, за якими вони стежили через TikTok.

Відео дня

Кількість завантажень зросла і в інших додатків. зокрема Lemon8, Flip і ReelShort. Сплеск популярності таких застосунків також пов'язаний із небажанням американців "переїжджати" в Instagram, навіть попри те, що в китайських аналогів TikTok більша частина інтерфейсу китайською.

TikTok можуть продати Ілону Маску

У квітні Конгрес схвалив заборону TikTok у США. З 19 січня 2025 року соцмережа буде заборонена в країні, якщо китайський власник не продасть платформу. ByteDance, яка створила TikTok, каже, що не планує продавати платформу і має намір судитися.

Bloomberg повідомляє, що TikTok можуть продати Ілону Маску. Китайська влада хоч і не хоче розлучатися з настільки важливим активом, але готова піти на поступки. Наприклад, вони не проти створити спільне підприємство, де ByteDance і Маск управлятимуть американською версією TikTok.

У будь-якому разі цю угоду не встигнуть провернути до блокування соцмережі в США. Воно має відбутися вже 19 січня.

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