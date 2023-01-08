Смартфон повинен був стати випробувальним майданчиком власних 5G-модемів Apple.

Apple зазвичай оновлює свої бюджетні iPhone SE раз в два роки. Оскільки остання модель в лінійці була представлена у березні 2022-го, її наступник повинен був вийти в 2024 році. Однак її, схоже, не буде, як і інших доступних айфонів.

Наприкінці грудня Мін-Чі Куо вже повідомляв, що Apple перенесла або і зовсім скасувала реліз потенційного iPhone SE 4 через низький попит на бюджетні моделі смартфонів компанії. Тепер Інсайдер говорить, що мова все ж про скасування релізу.

Передбачається, що Apple могла прийняти таке рішення через нижчу, ніж очікувалося, продуктивність власного 5G-модему. Спочатку їх повинні були протестувати на iPhone SE, а потім вже, якщо все пройде без проблем, потрапити в iPhone 16. Але оскільки смартфон не вийде, цілком ймовірно, що iPhone 16 продовжать оснащуватися чіпом бездротового зв'язку від Qualcomm.

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Інша причина, по якій iPhone SE більше не актуальний для Apple – зниження попиту на менш дорогі моделі iPhone. Цифри показують, що користувачам цікаві тільки Pro-моделі номерних айфонів, які отримують всі головні фішки.

Що Apple представить нам на початку 2023 року

За даними аналітика і редактора Bloomberg Марка Гурмана, перша презентація Apple в новому році відбудеться в березні. На ній покажуть новий MacBook Pro в 14- і 16-дюймовому дизайні та, можливо, 15,5-дюймовий MacBook Air.

При цьому Гурман запевняє, що ніяких серйозних нововведень в MacBook Pro наступного покоління, крім нової обчислювальної платформи та, можливо, більш швидкої оперативної пам'яті, чекати не варто. Змін в дизайні теж буде мінімум – ноутбуки оновили зовсім недавно.

Також відомо, що Apple продовжує роботу над 24-дюймовим iMac з системою-на-чіпі M3. Але він буде випущений восени разом з новими айфонами.

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