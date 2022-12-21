Останній на сьогодні бюджетний айфон вийшов у березні цього року за ціною $430.

В інтернеті вже не раз з'являлася інформація, що компанія Apple працює над iPhone SE четвертого покоління. Схоже, бюджетних айфонів вже чекати не варто.

Згідно з новою інформацією аналітика Мін-Чі Куо, Apple перенесла або й зовсім скасувала реліз потенційного iPhone SE 4. Причина – вкрай низький попит на бюджетні моделі смартфонів компанії.

При найоптимістичніших розкладах, за даними Куо, запуск наступної нефлагманскої моделі iPhone може бути перенесений з 2024 року "на пізніше", а песимістичних – Apple зовсім відмовиться від ідеї його випускати.

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Раніше повідомлялося, що iPhone SE 4 отримає "безрамковий" дизайн в стилі iPhone XR, що потребує великих витрат, і призведе до підвищення собівартості. Так що компанії доведеться переглянути позиціювання своїх бюджетних айфонів і окупність інвестицій. Інакше кажучи, пристрій ризикує банально не окупити витрати на створення і збірку і в Apple це розуміють.

Куо додає, що скасування iPhone SE 4 в перспективі допоможе Apple впоратися з проблемами глобального економічного спаду в 2023 році.

Лінійка доступних iPhone від Apple

Актуальна модель iPhone SE (2022) була випущена в березні цього року за $430. Вона отримала 4,7-дюймовий дисплей Retina HD, захист від води за стандартом IP67, наявність кнопки Home, 12-Мп камеру і поліпшену батарею.

Втім, попит на смартфон виявився вкрай низьким. Однією з головних причин називають застарілий дизайн, маленький екран і слабкий акумулятор. Згадувалося, що Apple навіть довелося скоротити виробництво через неходовий попит.

Відзначимо, що перше покоління iPhone SE вийшло в 2016 році. Сьогодні це найдоступніші смартфони Apple, що випускаються в "старому" дизайні, але з сучасним процесором.

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