Продажі iPhone 14 виявилися на 70% менше, ніж в iPhone 13 за аналогічний період.

Продажі звичайних iPhone 14 за підсумками першого тижня з початку запуску впали на 70% в порівняння з аналогічним періодом iPhone попередньої серії. Людям потрібні тільки iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max – їх продажі, навпаки, зросли на 56%.

Про це свідчать дані платформи моніторингу електронної комерції Sandalwood.

Що стосується найпопулярнішої версії у стандартної моделі iPhone 14, то це варіант з накопичувачем на 128 ГБ. У випадку з іншими моделями покупці віддають перевагу версії, які оснащені 256 або 512 ГБ флеш-пам'яті.

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Ці дані підтверджують нещодавні повідомлення про те, що базовий iPhone 14 виявився нікому не потрібен. А це, нагадаємо, найдешевша модель в лінійці нових айфонів – ціни на неї стартують від $799. Була навіть інформація, що через маленький попит Apple реорганізує відразу п'ять виробничих ліній на заводі Foxconn – найбільшого збирача айфонів.

Також аналітики припускають, що перенесений на жовтень iPhone 14 Plus може чекати ще більш катастрофічний старт, оскільки він є копією iPhone 14, але з великим 6,7-дюймовим екраном. При цьому цінник на нього стартує вже від $899.

Чому звичайні iPhone 14 нікому не потрібні

Причин, чому так вийшло, можна назвати відразу кілька. Одна з них – відсутність суттєвих відмінностей між iPhone 13 і 14. У "чотирнадцятки" все той же "чубчик", дисплей з частотою 60 Гц і навіть торішній процесор A15 Bionic.

В той самий час топові iPhone 14 Pro пропонують куди більше: новий процесор A16 Bionic, dynamic Island, частоту оновлення екрана від 1 до 120 Гц, а також режим Always On Display. Ще й "завезли" нову камеру на 48 мегапікселів і традиційні обіцянки неймовірних результатів її роботи.

Також Apple чомусь залишила в продажу базові iPhone 13 (але при цьому прибрала "прошки"), унаслідок чого вони просто зжерли частку iPhone 14.

А тим часом купертинівці готуються до своєї другої у 2022 осінньої презентації, яка пройде в кінці жовтня. На ній покажуть нові айпади, "маки" і макбуки.

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