Зміни в пристроях будуть мінімальними, стверджує журналіст Bloomberg Марк Гурман.

Зовсім скоро Apple представить нові MacBook Pro. Судячи із даних аналітика і редактора Bloomberg Марка Гурмана, це станеться "на початку 2023 року".

Ймовірно, презентація відбудеться в березні. Принаймні, це стандартна дата для весняного івенту Apple. На ній також можуть показати 15,5-дюймовий MacBook Air.

За даними Гурмана, ніяких серйозних нововведень в MacBook Pro наступного покоління, крім нової обчислювальної платформи та, можливо, більш швидкої оперативної пам'яті, чекати не варто. Змін в дизайні теж буде мінімум – ноутбуки оновили зовсім недавно

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Зауважимо, що спочатку новий MacBook Pro в 14-і 16-дюймовому дизайні хотіли показати у 2022 році, але через затримки в поставках реліз довелося перенести на початок 2023.

Також Гурман заявив, що Apple продовжує роботу над 24-дюймовим iMac з системою-на-чіпі M3. Він буде запущений не раніше осені 2023 року. Більше ніяких подробиць інсайдер не розкриває. Поточний iMac вийшов у квітні 2021 року з чіпом M1 і тонким, барвистим корпусом.

Ще купертинівці розробляють кілька нових зовнішніх моніторів, в тому числі оновлений варіант дисплея Pro Display XDR, випущеного в 2019 році. Вони використовують чіп Apple, як у випадку з Studio Display з A13 Bionic.

Найкращі альтернативи MacBook Pro у 2022 році

Раніше фахівці порталу PC Magazine представили добірку з 10 аналогів на базі Windows-пристроїв, які можуть скласти конкуренцію "яблучним" ноутбукам До того ж, вони коштують дешевше.

Кращою альтернативою 13-дюймовому MacBook Pro назвали Dell XPS 13 OLED (9310). За ціною він аналогічний "яблучній" моделі середнього рівня і забезпечує аналогічний рівень продуктивності. Якщо говорити про 14-дюймові рішення від "яблучної" корпорації, то тут оптимальною альтернативою є Lenovo Slim 7 Pro X. Якщо вас приваблює 16-дюймовий MacBook Pro, то Dell XPS 17 (9720) – ваш вибір у світі Windows

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