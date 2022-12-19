По суті, весь секрет полягає в електромагнітних лапах – вони дозволяють утримуватися на металевих поверхнях.

Інженери з корейського передового інституту науки й технологій спроєктували та побудували незвичайного робота-пса MARVEL, який вміє ходити по стінах і навіть стелі. Як можна зрозуміти з назви, робот натхненний супергероями з всесвіту "марвел", а точніше – Людиною-павуком.

Секрет в електромагнітних лапах м вони дозволяють утримуватися на металевих поверхнях. Вмикаючи та вимикаючи магнетизм, робот може чіплятися однією ногою за вертикальну точку на стіні й тримається на ній, водночас переставляючи інші ноги. Саме так він дереться наверх.

Прототип здатний пересуватися зі швидкістю до 0.7 метра в секунду, переступати балки, що стирчать, а також переносити навантаження вагою до 3-кг. В ході експерта він впорався не тільки з лабораторними тестами, а й зумів піднятися на іржавий контейнер, при цьому обходячи області, де не вистачало металу.

За задумом інженерів, в майбутньому подібний робот може стати в пригоді під час ремонтних робіт на мостах, у виробничих резервуарах і будівлях.

Умільці з Китаю також вміють дивувати. Не так давно вони самостійно зібрали складаний Айфон. Робота над цим дивом інженерної техніки велася трохи більше ніж рік, але результат того вартий – вийшов повністю функціональний апарат, який отримав назву iPhone V.

Також ми розповідали про моддрів, які модифікували корпус iMac, прибравши "підборіддя". Так вони домоглися по-справжньому повноекранного дизайну.

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