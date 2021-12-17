Замість звичної батареї використовується конфігурація з п'єзоелектричного приводу, дипольної антени на 5 ГГц і крил.

Група інженерів з Toyota Central R&D Labs розробили мініатюрний дрон, який літає без акумулятора. І махає крилами, як бабка.

Про це пише портал Aroged.

Замість звичної батареї використовується конфігурація з п'єзоелектричного приводу, дипольної антени на 5 ГГц і крил. Конфігурація з приводу і крил дозволила досягти високих показників питомої потужності – 4900 Вт/кг.

Читайте такожСтворено унікальний телевізор, якому не потрібні дроти та розетка (фото)Один з розробників проєкту Такаші Одзакі, зазначив, що батареї стають головним фактором, що обмежує автономність невеликих дронів, тому було вирішено перевірити, наскільки ефективним для літального апарату виявиться бездротове джерело живлення.

Відмова від батареї якраз і дозволила мінімізувати габарити – апарат важить всього 1.8 грама. І це не межа. На подальших етапах конструкцію будуть удосконалювати і додавати нові елементи – наприклад, дрон зможе зависати в повітрі і слідувати по вільній траєкторії.

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Автор: Денис Пономаренко