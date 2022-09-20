Можливо, це наймиліша реалізація можливостей Dynamic Island, яка прийшла на зміну звичному "чубчику".

Одним з найбільш обговорюваних нововведень Apple в нових айфонах став інтерактивний виріз Dynamic Island на дисплеї більш дорогих iPhone 14 Pro. Розробники застосунку Apollo знайшли, мабуть, наймилішу модифікацію для нового інтерфейсу.

Тепер будь-який власник нового смартфона Apple може "завести собі вихованця" за принципом тамагочі, який буде жити на своєму "острівці" вгорі екрану.

У застосунку Apollo, яке є альтернативним клієнтом Reddit, можна вибрати кішку, собаку, їжака, лисицю або аксолотля. Поки ви будете читати пости на форумі, звірятка будуть жити своїм життям: ходити, спати або просто бовтатися і робити милі речі. Єдине, що – взаємодіяти з ним не вийде.

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При цьому власники старих айфонів з традиційною "чубчиком" можуть також встановити віртуального вихованця на екран блокування з iOS 16, але вже в якості віджета.

Це не перший застосунок, який оригінально обігрує інтерактивний виріз. Раніше ми писали про міні-гру Hit The Island для iPhone 14 Pro і 14 Pro Max, в якій Dynamic Island використаний в якості партнера для пінг-понгу.

На думку багатьох користувачів і оглядачів, новий інтерактивний виріз є найкращим дизайнерським ходом Apple в новітній історії компанії. За інформацією інсайдерів, Dynamic Island, що з'явився в iPhone 14 Pro, буде використаний у всіх моделях iPhone 15.

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