В Android є приховане меню оновлень: його варто перевірити кожному

Оновлення системних служб можуть містити як нові функції, так і виправлення безпеки.

Коли мова йде про оновлення телефону на базі Android, більшість людей має на увазі нові версії Android та виправлення в системі безпеки. Також їхнє встановлення можна автоматизувати - достатньо дозволити пристрою автоматично завантажувати оновлення через Wi-Fi. Про це пише Origo.

Але Android має окремий інтерфейс оновлень для певних систем служб, якому приділяють набагато менше уваги, однак їх теж слід підтримувати в актуальному стані.

"Багато хто під час першої настройки телефону вмикає автоматичне оновлення, а потім більше про це не турбується. Таким чином, коли виробник випускає нову версію Android або оновлення безпеки, телефон може автоматично завантажити його. Однак оновлення деяких важливих системних служб можуть з’являтися в зовсім іншому меню. Крім того, через різну структуру меню у виробників Android шлях доступу може відрізнятися залежно від пристрою, на що звертає увагу Android Authority", - пояснили у матеріалі.

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Однак якщо ви вже потрапили на цей екран, то можна перевірити стан оновлень цих служб в одному місці. На ньому можна побачити, які служби є актуальними, а для яких доступне оновлення. У теорії вони мають оновлюватися автоматично, але це відбувається не завжди.

"Натиснувши на відповідну службу, а потім вибравши опцію "Оновлення" (Update), їх можна встановити й вручну. (Цей самий інтерфейс є й на інших телефонах на базі Android, але шлях до нього може відрізнятися)", - уточнили в публікації.

Чому важливо оновлювати й ці служби?

Оновлення системних служб можуть містити як нові функції, так і виправлення безпеки, покращення продуктивності та виправлення помилок. До них належать такі важливі компоненти, як Google Play Protect та служби Google Play. До прикладу, оновлення Google Play Protect від серпня 2026 року вдосконалило виявлення потенційно шкідливих застосунків.

"Зазвичай ці пакети повинні встановлюватися автоматично, однак на практиці це не завжди відбувається, навіть після перезавантаження телефону. Тому варто час від часу вручну відкривати меню "Системні служби" та перевіряти, чи залишилися оновлення, що очікують на встановлення. Якщо ми знаємо, де їх шукати, вся перевірка займе всього кілька секунд", - йдеться у матеріалі.

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