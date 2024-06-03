Виявляється, у планшета 9-ядерний графічний процесор замість 10-ядерного.

На початку травня Apple анонсувала нові планшети iPad Air. Одним з ключових нововведень порівняно з попередником став процесор M2 з 10-ядерним GPU. Принаймні, про це було оголошено під час презентації.

У мережі помітили, що компанія непомітно змінила специфікації процесора та уточнила параметри вбудованої графіки – виявляється, планшет має в своєму розпорядженні всього дев'ять графічних ядер, хоча раніше в специфікаціях значилося 10 ядер.

Згідно з архівними даними, зміни на сайт внесли протягом останніх 10 днів. При цьому на багатьох регіональних сайтах все ще вказано 10-ядерний графічний процесор в iPad Air M2. Вартість пристрою залишається колишньою – від $599 за версію на 11 дюймів і від $799 за 13-дюймовий планшет.

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Цікаво й те, що досі у світі існували лише дві версії M2 – з вісьмома або десятьма графічними ядрами. Автори 9to5mac стверджують, що чип, який використовується в новому iPad Air, являє собою модифіковану версію 10-ядерної версії.

Сама Apple поки ніяк не прокоментувала ситуацію. Передбачається, що більшість звичайних користувачів навряд чи побачать різницю між 9-ядерним і 10-ядерним GPU, але, напевно, знайдуться й ті, яких Apple ввела в оману, і подадуть на компанію до суду.

Разом з iPad Air на презентації в травні був представлений новий iPad Pro. Це перший планшет Apple з OLED-дисплеєм і чипом M4. А корпус планшета став найтоншим, який будь-коли був у iPad – лише 5,1 мм.

Далі на черзі - WWDC 2024, яка відбудеться 10 червня. На ній покажуть iOS 18, яка принесе найбільше оновлення в історії iPhone. А ось "залізних" новинок можна не чекати.

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