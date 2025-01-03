"Вінтаж" тепер культові Apple Watch Series 4, а також один з останніх комп'ютерів Intel Mac, випущених компанією.

Почався новий рік, і Apple не стала довго чекати, щоб оновити свій список "вінтажних" і "застарілих" пристроїв. Число застарілих девайсів не збільшилося, а число вінтажних – так. Вінтажними пристроями відтепер вважаються Watch Series 4 і MacBook Pro 15" (2019).

Apple Watch Series 4 вийшов у 2018-му разом з iPhone XS – він став першим смарт-годинником компанії зі збільшеним "безрамковим" дисплеєм і більш заокругленими кутами екрана. У 2024 році годинник перестав отримувати оновлення.

MacBook Pro 15" (2019) був останнім MacBook Pro на 15" – того ж року Apple випустила 16-дюймовий MacBook Pro і відтоді почала випускати ноутбуки тільки з 14- і 16-дюймовими дисплеями. Попри "вінтажний статус", цей "макбук" усе ще підтримує останню версію macOS Sequoia.

Вінтажними визнаються ті пристрої, які були зняті з продажу п'ять років тому (але не більше семи років тому). Apple та її авторизовані сервісні можуть пропонувати ремонт цих девайсів, але тільки за умови наявності необхідних запасних частин. А ось якраз наявність цих запчастин для відносно старих моделей може стати проблемою,

Через сім років після зняття з продажу пристрої потрапляють до списку застарілих, таких, що вийшли з експлуатації – вони не підлягають жодному обслуговуванню.

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У листопаді 2024-го до списку вінтажних і застарілих пристроїв потрапили iPhone XS Max (2018 року), Apple Watch Series 2 (2016) і iPhone 6s Plus (2015).

Нагадаємо, у жовтні 2024 року Apple випустила першу партію комп'ютерів на базі M4. Серед них – MacBook Pro М4 з рекордною батареєю на 24 години. Найпопулярніший MacBook Air оновиться до M4 на початку 2025 року.

Раніше повідомлялося, що Apple працює над навушниками AirPods Pro нового покоління, в яких акцент буде зроблено на медичні можливості. Потенційно вони можуть стати заміною Apple Watch.

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