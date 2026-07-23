Названо дешеві смартфони з найкращими камерами для купівлі у 2026 році

Обираючи бюджетний камерофон, варто звертати увагу не лише на мегапікселі, а й на якість обробки зображень, а також на наявність додаткових камер.

Купівля смартфона з хорошою камерою більшене вимагає великих витрат. Видання Digital Camera World оновило рейтинг бюджетних камерофонів, виділивши одразу 6 моделей, які здатні робити якісні знімки, залишаючись помітно дешевшими за флагмани.

Лідером рейтингу став CMF Phone 2 Pro. На думку авторів, цей телефон пропонує найкраще поєднання ціни та можливостей. Він оснащений основною камерою на 50 Мп із сенсором розміром 1/1,56 дюйма, яка чудово передає дрібні деталі та гідно справляється зі зйомкою при слабкому освітленні. Також є телеоб'єктив на 50 Мп із 2-кратним оптичним зумом, який рідко зустрінеш у сегменті до $300.

Фронтальна камера не вирізняється видатними параметрами, але забезпечує хорошу якість селфі при достатньому освітленні. Найслабшою ланкою виявився ультраширококутний модуль: роздільної здатності в 8 Мп, як зазначають експерти, вже недостатньо для конкуренції з сучасними моделями.

Відео дня

Друге місце посів Pixel 10a. Основна камера на 48 Мп забезпечує збалансовану експозицію, природну передачу кольорів і високу деталізацію. Окремо відзначили якісний режим макрозйомки, який дозволяє отримувати ефектні знімки з приємним розмиттям фону.

Унікальною особливістю Pixel 10a є плоска задня панель без виступаючого блоку камер – рідкісне рішення для сучасних моделей.

Третє місце посіла Samsung Galaxy A56. Її основна камера забезпечує гідну деталізацію та насичені кольори, а якість знімків залишається на хорошому рівні навіть при 2-кратному цифровому зумі. Ще однією сильною стороною пристрою є можливість записувати відео у форматі 4K, причому якість залишається високою практично за будь-якого освітлення.

Хороші результати демонструє й селфі-камера, тому телефон можна рекомендувати початківцям-відеоблогерам. А ось надширококутна камера помітно поступається конкурентам.

До списку найкращих недорогих камерофонів також увійшли:

iPhone 16e – найдоступніший сучасний смартфон Apple з 48-мегапіксельною камерою, Face ID і портом USB-C;

Nothing Phone (4a) Pro – вирізняється оригінальним дизайном, підтримкою LUT-фільтрів та наявністю перископічного телеоб'єктива з 3,5-кратним оптичним зумом, що рідко зустрічається в середньому ціновому сегменті;

Redmi Note 15 Pro Plus – отримав основну камеру на 200 Мп і великий акумулятор на 6500 мАг, але можливості зуму видаються посередніми порівняно з конкурентами.

Раніше експерти протестували 258 смартфонів і обрали найкращі. На початку року лідером рейтингу був iPhone 17 Pro Max, але з часом його витіснили нові Android-флагмани.

Як УНІАН уже повідомляв, дешеві телефони у 2027 році можуть стати рідкістю або взагалі зникнути. Причина – стрімке зростання попиту на чіпи пам’яті DRAM і NAND, що залишає виробникам смартфонів дедалі менше доступних компонентів.

Вас також можуть зацікавити такі новини: