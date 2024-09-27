Експерти назвали 5 забутих гаджетів і технологій, які мають повернутися

Навігація за допомогою колеса прокрутки в iPod досі не має собі рівних, а сучасна Windows Mobile могла б стати повноцінною альтернативою Android.

Популярний портал XDA Developers опублікував новий матеріал, в якому згадав про гаджети і технології, які давно стали "ретро", але поверненню яких були б раді багато хто.

Відкриває список музичний плеєр iPod від компанії Apple, який випередив свій час. Йдеться про класичну модель з колесом прокрутки, перезапуск якої з містким твердотілим накопичувачем і "прокачаною" Siri у 2024 році напевно б порадував багатьох меломанів.

Те ж саме можна сказати про Microsoft Zune. Спроба скласти конкуренцію iPod провалилася, втім, це був дивовижний провал, вважають в XDA. Гаджет з футуристичним дизайном і блискучою апаратною основою, на жаль, проіснував три покоління і пішов у небуття.

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Також експерти засмучені відходом з ринку смартфонів під управлінням операційної системи Windows Mobile. В епоху штучного інтелекту (ШІ) сучасна Windows Mobile могла б стати повноцінною альтернативою Android і, можливо, iOS.

Хоч із появою стримінгових сервісів фізичні носії музики (аудіокасети та компакт-диски) не зникли повністю, але вони занепали. Вінілові платівки, при цьому, навпаки знову стають популярними. Тож надія на їхнє повернення ще є.

І, нарешті, остання технологія, поверненню яких були б раді багато хто – це фізичні клавіатури на смартфонах. Як приклад наводиться стильний і захищений BlackBerry Key2 з його повноцінною фізичною QWERTY-клавіатурою під дисплеєм.

Раніше фахівці радили, який Айфон взяти після виходу iPhone 16. Приміром, базовий Айфон 2023 року назвали зараз найкращим смартфоном за співвідношенням ціни та якості.

Тим часом УНІАН розповідав, як заряджати смартфон, щоб батарея служила довше. Хоча існує безліч різних рекомендацій від експертів, реальне правило дуже просте і не вимагає ніяких додаткових зусиль.

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