Експерти назвали 8 проблем, які технології не змогли вирішити за останні 20 років

Деякі з цих проблем створені штучно, тоді як інші – просто перешкоди, які все ще важко подолати.

Технологічний прогрес за останні два десятиліття, безсумнівно, зробив наше життя помітно простішим і зручнішим. Інтернет став нічим іншим, як революцією, мобільні гаджети залишили великий слід технологічної історії, а продуктивність і корисність гаджетів повсюдно покращилися.

З усім тим, є певні галузі та аспекти технологій, які не досягли тих висот, на які багато хто сподівався. Редакція порталу XDA-Devlopers назвала 8 проблем, які технології не змогли вирішити за останні 20 років.

1. Термін служби батареї та довговічність

Незважаючи на всі досягнення, які ми побачили в смартфонах за останні десятиліття – продуктивність, дисплеї, якість камери, нові форм-фактори – батареї залишилися єдиним компонентом, який так само схильний до зносу і через кілька років вимагає заміни. А батареї з тижневим терміном служби так і залишилися обіцянками.

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2. Мобільні дані та Wi-Fi

Мобільний інтернет і Wi-Fi, як і раніше, не поширені повсюдно. Не тільки в селах, але навіть у найбільших містах світу є низка місць, де немає покриття 3G, 4G і 5G, а працюють тільки суперповільні EDGE і 2G або ж і зовсім відсутні підключення.

Чи то перевантаження мережі, чи то проблеми з обладнанням, чи то проблеми на стороні провайдера, ми досі натрапляємо на труднощі при виході в Інтернет хоча б кілька разів на рік. У 2024 році це здається занадто частим, пише XDA-Devlopers.

3. Засилля реклами

Реклама переслідує користувачів всюди: на YouTube, в інтернет-браузерах, усередині мобільних застосунків, в операційній системі та навіть на екранах блокування.

З урахуванням того, що компанія Microsoft знаходить все нові способи розміщення реклами в Windows, а ігрові компанії серйозно вивчають можливість розміщення реклами прямо в іграх, інструменти блокування реклами вже мало що можуть зробити.

4. Якщо двоє людей телефонують одне одному одночасно

Дивно, але у 2024 році, як і раніше, неможливо встановити з'єднання, якщо користувачі телефонують один одному одночасно. Обидва отримають відповідь, що номер зайнятий. Точно так само, як і 20 років тому.

5. Перегрів обладнання

Оскільки виробники намагаються втиснути все більше продуктивності в, по суті, той самий форм-фактор, залишилася проблема перегріву заліза. Чи то бюджетні пристрої, чи то дорогі флагмани, ніщо не застраховане від перегріву. Все тому, що системи охолодження за своєю суттю такі ж, як і раніше.

6. Вильоти і сині екрани смерті

Мабуть, кожен користувач ПК знайомий з тим, що додатки або вся ОС час від часу зависають. Вас або викидає на робочий стіл без будь-яких пояснень, або зустрічає синім екраном смерті (BSOD) з випадковим кодом помилки, текстом, що не несе жодної користі. Така поведінка наших комп'ютерів здебільшого залишається незмінною відтоді, як вони стали популярними близько 20 років тому.

Апаратне забезпечення ПК, можливо, стало більш просунутим, але воно не застраховане від випадкових фатальних помилок.

7. Ремонтопридатність пристроїв

Навіть сьогодні, за винятком кількох нішевих брендів, ви не можете очікувати від свого телефону або ноутбука високої ремонтопридатності або модульності. А те, що піддається ремонту, часто коштує занадто дорого. По суті, полагодити техніку стало навіть складніше, ніж 20 років тому.

8. Стандартні кабелі

І, нарешті, останньою проблемою у списку XDA значиться те, що, як і 20 років тому, уся техніка під'єднується до фізичних кабелів. Впровадження USB-, безумовно, позитивний момент, але це також створило новий безлад зі стандартів швидкого заряджання і швидкостей передачі даних USB, що конфліктують.

Раніше фахівці розповідали, як штучний інтелект (ШІ) змінить смартфони в найближчі кілька років. Як мінімум, вони мають допомогти продовжити термін служби батареї, а також "прокачати" голосових помічників, зробивши їх ще розумнішими.

Тим часом авторитетні оглядачі The Verge назвали найкращі смартфони з Android у 2024 році. До списку потрапили моделі від Samsung, OnePlus, Google і навіть один пристрій Nothing.

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