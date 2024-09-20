Базовий iPhone 2024 року назвали ідеальним смартфоном для левової частки користувачів.

20 вересня відбувся офіційний запуск продажів iPhone 16. Журналісти у своїх оглядах зазначають, що це одне з найкращих оновлень базового айфона за останні кілька років, а ось "прошки" вийшли нудними.

Автори TechRadar зібрали оптимальні моделі смартфонів Apple для покупки у вересні 2024 року. До нього увійшли відразу три свіжі моделі лінійки iPhone 16.

Найкращий загалом – iPhone 16 Pro Max. У смартфона велика автономність (це "найживучіший" iPhone в історії), найпотужніший мобільний процесор, топова камера з основним модулем на 48 Мп і ширіком на 48 Мп, а також функціями на основі ШІ.

– iPhone 16 Pro Max. У смартфона велика автономність (це "найживучіший" iPhone в історії), найпотужніший мобільний процесор, топова камера з основним модулем на 48 Мп і ширіком на 48 Мп, а також функціями на основі ШІ. Підійде кожному – iPhone 16. Базовий iPhone 16 ідеально підійде для тих, хто хоче зрозуміти, чи підходять йому девайси бренду в принципі. При цьому телефон доволі компактний, легкий, з потужним процесором, функціями на основі ШІ та новою кнопкою для керування камерою.

– iPhone 16. Базовий iPhone 16 ідеально підійде для тих, хто хоче зрозуміти, чи підходять йому девайси бренду в принципі. При цьому телефон доволі компактний, легкий, з потужним процесором, функціями на основі ШІ та новою кнопкою для керування камерою. Найкраще співвідношення ціни та якості – iPhone 15. Базова модель Apple 2023 року може не мати новомодних фішок своїх нових побратимів, але він досі швидкий, компактний і зручний для фотографів. А завдяки впровадженню USB-C і Dynamic Island ви отримуєте сучасний iPhone за привабливою ціною.

iPhone 15. Базова модель Apple 2023 року може не мати новомодних фішок своїх нових побратимів, але він досі швидкий, компактний і зручний для фотографів. А завдяки впровадженню USB-C і Dynamic Island ви отримуєте сучасний iPhone за привабливою ціною. Найкращий бюджетний Айфон – iPhone SE (2022). З огляду на те, що Apple після осінньої презентації зняла з продажів iPhone 13, iPhone SE 3 тепер є найдешевшим актуальним айфоном. Його дизайн і жирні рамки можуть здаватися застарілим, але внутрішні характеристики залишаються солідними.

– iPhone SE (2022). З огляду на те, що Apple після осінньої презентації зняла з продажів iPhone 13, iPhone SE 3 тепер є найдешевшим актуальним айфоном. Його дизайн і жирні рамки можуть здаватися застарілим, але внутрішні характеристики залишаються солідними. Монстр автономності – iPhone 16 Plus. Модель, яку варто вибрати, якщо термін служби батареї – ваш пріоритет. 16 Pro Max пропонує порівнянну живучість, але як ціннісна пропозиція Plus перевершує його.

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Нагадаємо, на цю осінь в Apple запланована ще одна презентація, головною темою івенту стануть перші комп'ютери Mac на чипах M4, також мають оновити базовий iPad і iPad Mini.

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