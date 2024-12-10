Компанія Samsung традиційно випускає свої серії флагманів у січні.

Майбутній Samsung Galaxy S25 Ultra стане надзвичайно потужним телефоном, оскільки він не лише використовуватиме топовий чип Snapdragon 8 Elite, а й отримає збільшений об'єм ОЗП – до 16 ГБ. Для порівняння, всі моделі iPhone 16 оснащені 8 ГБ оперативної пам'яті.

За даними мережевих джерел, базова модель Galaxy S25 Ultra матиме 256 ГБ пам'яті і 12 ГБ ОЗП, далі йде версія з 512 ГБ пам'яті і 16 ГБ ОЗП. Топова модель запропонує 1 ТБ пам'яті і 16 ГБ ОЗП.

Водночас дешевші S25 і S25+ очікуються без змін щодо оперативної пам'яті – 12 гігабайтів у максимальній конфігурації. Якщо вірити чуткам, місткість батареї в них теж залишиться колишньою. Очевидно, основний акцент у майбутній лінійці буде приділено Ultra-версії.

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Примітно, що S25 Ultra не буде першим флагманом Samsung з 16 ГБ ОЗП. Першим (і на сьогодні останнім) залишається S21 Ultra, випущений у 2021 році – його максимальний обсяг ОЗП був 16 ГБ. Втім, починаючи з S22 Ultra, компанія з невідомих причин повернулася до максимального значення ОЗП 12 ГБ.

Моделі Galaxy S25 Ultra, крім збільшеного обсягу ОЗП, приписують оновлений дизайн і надширік із новим 50-мегапіксельним сенсором. Також очікується, що новий флагман Samsung буде меншим і легшим за попередників.

Компанія Samsung традиційно випускає свої серії флагманів на самому початку року. Так і лінійку Galaxy S25 анонсують 22 січня 2025 року.

А ще майбутня флагманська серія Samsung цікава тим, що до неї має увійти модель Galaxy S25 Slim, яка нібито складе конкуренцію iPhone 17 Air. Однак її, найімовірніше, анонсують пізніше наступного року.

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