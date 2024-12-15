Скоріш за все, він буде призначений виключно для офіційного інтернет-магазину Samsung.

Скарбничка чуток про майбутній флагманський смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra поповнилася новими даними. Згідно з джерелом, пристрій отримає кілька унікальних забарвлень, включно з "Титановим біло-сріблястим".

Особливість його полягає в тому, що кришка – біла, а бічна рамка – срібляста. Цей дизайн, за словами інсайдера Ice Universe, буде "дуже красивим". Хоча він, скоріш за все, не належатиме до основних кольорів і буде призначений виключно для офіційного інтернет-магазину Samsung.

Загалом Galaxy S25 Ultra має отримати чотири основні забарвлення: чорне, сріблясте, синє і золоте. Базові Galaxy S25/S25+ очікуються в п'яти кольорах. Samsung зазвичай резервує три ексклюзивні кольори для свого інтернет-магазину.

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Прем'єра серії Samsung Galaxy S25 очікується 23 січня 2025 року. Основний акцент цього року зроблять на Ultra-моделі. Galaxy S25 Ultra приписують оновлений дизайн, 16 ГБ ОЗП і надширик з новим 50-Мп сенсором. Також стверджується, що новий флагман Samsung буде меншим і легшим за попередників.

Galaxy S25 і S25+, як очікується, залишаться зі старим дизайном, камерами і батареями. Об'єм оперативної пам'яті теж не зросте. Втім, як і ціни: змін у цінниках для Європи не очікується.

Особливий інтерес викликає Galaxy S25 Slim. За чутками, Samsung готує "ультратонку" модель для конкуренції з iPhone 17 Air. Однак її, найімовірніше, анонсують пізніше наступного року.

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