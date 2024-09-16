Galaxy Z Fold 6 конкурентів успішно пройшов аналогічний краш-тест.

Популярний блогер-"руйнівник" JerryRigEverything знайшов, мабуть, головний недолік новенької розкладачки Google. Як і модель минулого покоління, Pixel 9 Pro Fold виявився вкрай крихким пристроєм, проваливши краш-тест на міцність.

Складаний апарат Google, на відміну від Galaxy Z Fold 6, без особливих зусиль гнеться у зворотний бік, а дисплей при вигині у зворотний бік перестає функціонувати. Тут допоможе тільки його заміна.

Ще одним недоліком є наявність стандарту IPX8, що означає захист від води, але не від пилу. Щоб переконатися в цьому, блогер насипав між половинками корпусу пісок – шарнір почав видавати неприємні звуки, хрустіти і скрипіти.

Що стосується захисного скла, то зовнішній дисплей поводиться, як і інші телефони із Corning Gorilla Glass і виявився набагато стійкішим до подряпин, ніж внутрішній, який дряпається навіть від дотику нігтя через особливості конструкції гнучких панелей.

Повний краш-тест девайсу доступний нижче:

Якщо не дивитися на фізичні пошкодження, то Pixel 9 Pro Fold, на думку оглядачів, є найкращим складним телефоном на ринку. Він потужний, міцний і універсальний – більшості такий гаджет навряд чи стане в пригоді, але тим, хто задумав купити свій перший складаний телефон, це найкращий варіант. Цінник залишився на колишньому рівні – від 1799 доларів.

Нагадаємо, цього року в серію Pixel 9 увійшло відразу чотири девайси: звичайний Pixel 9, просунута модель Pixel 9 Pro, убер-флагман Pixel 9 Pro XL, а також складаний Pro Fold. Усі смартфони отримали круті камери, потужний чип із ШІ та підтримку супутникового зв'язку.

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