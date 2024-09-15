Обирали пристрої за кількома критеріями, зокрема довголіття, якість екрана та фотоможливості.

Авторитетне видання про технології, The Verge, оновило свій список найкращих смартфонів Android для покупки в 2024 році. Автори традиційно не складали топи і не розкладали телефони по місцях, але вибрали найкращі пристрої в різних категоріях.

Обирали пристрої за кількома критеріями: довголіття, якість екрана, фотоможливості та наявність бездротової зарядки. Під довголіттям мається на увазі міцність корпусу і терміни підтримки оновленнями. Загалом було п'ять номінацій.

Найкращий смартфон на Android – Pixel 9

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Як зазначили в The Verge, свіжий "Піксель" має декілька ключових змін порівняно з Pixel 8: збільшений до 6,3-дюйма OLED-дисплей, потужний чипсет Tensor G4, більш ємну батарею, 12 ГБ ОЗП і подвійну задню камеру з новим 48-мегапіксельним сенсором для надширококутної зйомки.

Без компромісів не обійшлося. Дротова зарядка досі обмежена потужністю 27 Вт, що мало для девайса з таким цінником. Зате Google пропонує сім років оновлень OC і цілий набір ШІ-функцій.

Найкращий смартфон-максималіст – Samsung Galaxy S24 Ultra

У "суперфламані" Samsung є все, що можна бажати від сучасного телефону, якщо не брати до уваги складані пристрої. Тут присутній стилус, дві телеоб'єктивні камери, першокласний процесор Snapdragon 8 Gen 3, масивна батарея і один з найкращих екранів на ринку.

Коштує смартфон не мало, а ще він доволі важкий, але аналогів на ринку немає, зазначили в The Verge.

Найкращий смартфон для тих, кому не потрібен ШІ – OnePlus 12

OnePlus 12 продається на $100 дорожче за свого попередника, але він оснащений просунутими камерами Hasselblad, поліпшеною водостійкістю і бездротовою зарядкою. А зв'язка Snapdragon 8 Gen 3 і 16 ГБ ОЗП може скласти конкуренцію найкращим смартфонам 2024 року. Однак тут немає підтримки ШІ.

"Якщо ви хочете перечекати цей цикл ажіотажу навколо ШІ, але як і раніше шукаєте чудовий телефон, OnePlus 12 може бути саме тим, що вам потрібно", – підсумували автори.

Найкращий складаний телефон – Pixel 9 Pro Fold

Друге покоління порівняно з першим Pixel Fold дійсно змінилося кардинально – як зовні, так і всередині. Основний дисплей у розкладеному вигляді пропонує діагональ на 8 дюймів. Зовнішній – 6,3 дюйма. В обох випадках використовується топова матриця OLED з частотою оновлення 120 Гц.

Pixel 9 Pro Fold потужний, міцний та універсальний – більшості людей такий девайс навряд чи стане в пригоді, але тим, хто планує купити свій перший складаний телефон, це найкращий варіант з усіх доступних.

Найкраща альтернатива Google і Samsung – Nothing Phone 2

Експерти назвали цей Android-телефон втіленням ретро-естетики, яка не схожа ні на що інше, що сьогодні доступно на ринку. Він точно не "топ за свої гроші", але це хороша альтернатива великим Android-брендам.

Окремо були відзначені інші смартфони, які заслуговують на увагу. Серед них:

розкладачка Galaxy Z Flip 6, яка використовує зовнішній 3,4-дюймовий екран для виведення годинника, клавіатури, сповіщень та іншого.

тонкий і легкий OnePlus Open у форм-факторі "книжки" і продуманим інтерфейсом для багатозадачності.

Google Pixel 8A – якщо ви хочете максимально відбити витрачені 499 доларів, важко перевершити останню пропозицію від Google. Він охоплює всі основні функції в телефоні за 499 доларів, пропонуючи при цьому сім років підтримки та фірмові ШІ-функції.

Якщо ви в пошуках смартфона, який не застаріє і через 5 років, фахівці AnTuTu публікували рейтинг найпродуктивніших Android-пристроїв. З них цілих 5 рядків топа посіли пристрої китайської Vivo та її суббренду iQOO.

Новий рейтинг десяти найбільш продаваних бюджетних смартфонів показав, що пристрої Xiaomi і Samsung домінують на ринку. Redmi 13C же став найбільш популярним смартфоном за ціною до 150 доларів.

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