Головний конкурент iPhone 17 Air вийде в найближчі тижні.

Samsung офіційно оголосила дату презентації тонкого флагмана Galaxy S25 Edge – вона відбудеться 13 травня о 4-й ранку за Києвом. Очікується, що цього дня компанія озвучить точні специфікації та вартість новинки, а в продаж вона надійде в червні.

За словами виробника, тонкий корпус – це далеко не все, що запропонує Galaxy S25 Edge. Він отримає багатий набір фірмових ШІ-функцій Galaxy AI і продуктивність флагманського рівня.

Згідно з витоком, товщина корпусу у Galaxy S25 Edge становитиме всього 5,85 мм, що зробить його найтоншим нескладним смартфоном в історії компанії. Для порівняння, у базового Galaxy S25 цей показник – 7,2 мм, а S25 Ultra – 8,2 мм.

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Заради зменшення товщини Samsung довелося піти на кілька компромісів: по-перше, камер буде тільки дві – основна 200 мегапікселів і ширококутна 14-Мп, по-друге, місткість акумулятора становитиме лише 3900 мАг.

Технічно пристрій стане поліпшеною версією S25 Plus: 6,7-дюймовий Super AMOLED дисплей з роздільною здатністю 2400 х 1080 пікселів і частотою 1-120 Гц, процесор Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 12 ГБ ОЗП, корпус із захистом IP68. Орієнтовна вартість пристрою становитиме від €1200 до €1300.

Основним конкурентом Galaxy S25 Edge стане iPhone 17 Air, який вийде у вересні. Він буде навіть тоншим, ніж Galaxy S25 Edge і, ймовірно, дешевшим, але Samsung, на відміну від Apple, не планує сильно жертвувати технічними характеристиками.

Також відомо, що Samsung до кінця року представить свій перший смартфон із потрійним екраном. У розкладеному стані розмір пристрою становитиме 9,96-дюйма – це майже на 30% більше, ніж 7,6-дюймова панель Galaxy Z Fold 6.

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