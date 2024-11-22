Молодший девайс в актуальній серії iPhone знімає на рівні флагманських пристроїв, нехай і не найсвіжіших.

Відома лабораторія DxOMark протестувала камеру iPhone 16. Молодший девайс в актуальній серії виявився на багато що здатний – він знімає на рівні флагманських пристроїв, нехай і не найсвіжіших.

Смартфон отримав 147 балів і розмістився на 20 місці у зведеному рейтингу камерофонів. У своїй ціновій категорії він виявився третім, поступившись тільки Google Pixel 9 і Pixel 8.

Камеру iPhone 16 похвалили за приємні тони шкіри і перенесення кольорів загалом, швидке і точне автофокусування, високий рівень деталізації в умовах яскравого освітлення, якісну експозицію відео та ефективну стабілізацію навіть при інтенсивному русі камери. Агентство дійшло висновку, що це хороша альтернатива iPhone 16 Pro Max – різниця в якості не така суттєва, як у ціні.

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Зазначимо, що флагманська модель смартфона Apple, яка отримала потрійну камеру з 5 кратним оптичним зумом, була оцінена DxOMark у 157 балів. iPhone 16 Pro Max входить у топ-5 рейтингу, поступаючись Huawei Pura 70 Ultra, Google Pixel 9 Pro XL і Honor Magic 6 Pro.

Нагадаємо, iPhone 16 оснащений двома камерами, як і його попередник, але тепер вони розташовуються вертикально на задній панелі. Основна камера залишилася 48-Мп, як в iPhone 15. Покращився надширококутний модуль із ширшою діафрагмою f/2.2, також моделі без приставки Pro вперше отримали підтримку макрозйомки.

Apple просуває нові айфони як "оптимальне рішення для мобільної фотографії". Для цього компанія навіть встановила в них нову кнопку для просунутого управління камерою. Так, одне натискання на кнопку запускає додаток "Камера", ще одне - робить знімок.

За чутками, всі смартфони серії iPhone 17 отримають масштабний апгрейд фронтальної камери з 12 до 24 Мп. Apple востаннє оновлювала селфі-камеру телефонів у 2019 році, коли вийшов iPhone 11.

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