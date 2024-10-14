iPhone SE 3, що вийшов навесні 2022 року, хоч і отримав потужну начинку, але залишився з дизайном від iPhone 8.

Apple-інсайдер Сонні Діксон виклав в інтернет фотографію, на якій, як стверджується, показано чохол для ще не анонсованого iPhone SE 4. Це буде найдоступніший актуальний смартфон Apple у лінійці 2025 року.

Витік не демонструє революційних змін у дизайні, але розкриває деякі особливості пристрою. Хоч очікується, що наступний iPhone SE вийде в дизайні iPhone 14, новинка не отримає ультраширококутного сенсора – камера буде одинарна, а поруч із нею розташується спалах.

Проте у iPhone SE 4 є всі шанси отримати основну камеру на 48 Мп, як в iPhone 15. Нагадаємо, актуальний SE 2022 має одинарну камеру роздільною здатністю 12 мегапікселів і дизайн від iPhone 8.

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Також раніше ходили чутки, що у нового iPhone SE буде кнопка "Дії". Проте, фото чохла спростовує їх. У лівому верхньому кутку, як і раніше, є виріз для перемикача вимкнення звуку. Те ж саме стосується окремої кнопки для управління камерою – жодної Camera Control він не обзаведеться.

Також на фото можна розгледіти виріз для зарядки типу USB Type-C. Має бути щось на кшталт цього:

Згідно з інформацією, що з'явилася в мережі раніше, iPhone SE 4 матиме 6,1-дюймовий OLED-дисплей, Face ID і ШІ-функції Apple Intelligence. Цінник очікується в районі $459-$499, що дешевше iPhone 16 майже на $300. Прем'єра запланована на весну 2025 року.

У SE, до речі, дуже полярні відгуки серед користувачів. Опитування показало, що iPhone SE 2020 і iPhone 12 Mini є найулюбленішими смартфонами користувачів у 2024.

А тим часом Apple готується до жовтневої презентації, на якій мають показати перші комп'ютери Mac на чипсетах M4. Також ми чекаємо на новий iPad Mini, який востаннє оновлювався ще 2021 року.

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