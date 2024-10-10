Несподівано, але ультракомпактні моделі з крихітним дисплеєм подобаються користувачам більше за просунуті моделі.

Бенчмарк AnTuTu зазвичай розповідає про найпотужніші пристрої у світі. Цього разу команда бенчмарка випустила рейтинг смартфонів та планшетів Apple, які, згідно з опитуваннями, користувачі техніки бренду люблять найбільше.

Якщо дивитися тільки на смартфони, то лідером став 4-річний iPhone 12 mini, який отримав аж 95.88% захоплених відгуків. Ймовірно, пристрій подобається людям за компактність, 5,4-дюймовий дисплей і відносно потужне залізо. По суті, це той самий iPhone 12, тільки в більш компактному корпусі та дешевше.

На другому місці опинився iPhone SE 2, ще один компакт, випущений 2020 року. Він вийшов ще компактнішим: діагональ екрана становить лише 4,7-дюйма. Зате процесор А13 Bionic виявився дуже успішним і актуальним досі.

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Безумовним же лідером у списку Apple-пристроїв є iPad Pro 2 з 12,9-дюймовим дисплеєм. Просунутий планшет вийшов ще 7 років тому, але юзери продовжують ним користуватися. За ним слідують iPad Pro 2 з 10,5-дюймовим екраном і iPad Air 4.

Новий iPhone Mini ми вже навряд чи колись побачимо, а ось на весну 2025 року Apple нібито запланувала прем'єру нового доступного iPhone SE. Втім, для любителів компактів є погані новини: він виросте в розмірах.

Чутки за рік до презентації iPhone 17 говорять, що Apple планує замінити модель Plus новим "супертонким" айфоном. Називатися він буде iPhone Air – за аналогією з легким MacBook Air.

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