Apple вперше за 10 років планує підняти ціни на iPhone на 100 доларів

Підвищення цін торкнеться топових моделей з накопичувачами на 512 ГБ, 1 ТБ та 2 ТБ.

Компанія Apple вперше за майже десятиліття збирається підняти ціни на iPhone. Причина – різке зростання вартості ключових компонентів, включаючи напівпровідники, NAND-пам'ять і DRAM, що вже починає тиснути на маржинальність пристроїв.

Згідно з даними аналітиків, зокрема Morgan Stanley, вартість серії iPhone 18 може зрости більш ніж на 100 доларів. При цьому мова йде не про рівномірне підвищення вартості всіх смартфонів, а про подорожчання окремих конфігурацій.

Аналітики очікують, що основне підвищення торкнеться конфігурацій з 512 ГБ, 1 ТБ і 2 ТБ пам'яті. Таким чином, максимальна версія iPhone 18 Pro Max може вперше перевищити позначку в $2000. Базові версії iPhone 18 і стартові конфігурації Pro з 256 ГБ пам'яті, ймовірно, збережуть колишню ціну – це дозволить утримати масового покупця, а також знизити поріг входу в екосистему Apple.

Відео дня

Остаточне рішення щодо цін поки що не підтверджено, але раніше видання 9to5Mac теж писало, що Apple компенсує зростання витрат шляхом підвищення цін на версії iPhone 18 Pro з об'ємом пам'яті 512 ГБ і вище. При цьому стартові ціни збережуться на рівні попереднього покоління – 1099 і 1199 доларів відповідно.

Презентація нових iPhone очікується на початку вересня. Усі чутки та витоки натякають на те, що Apple змінить стратегію випуску, розділивши релізи: восени 2026 року вийдуть Pro-моделі та складаний iPhone, а iPhone 18 та iPhone Air 2 затримаються до весни 2027-го.

ЗМІ пишуть, що Apple розглядає можливість відмовитися від MagSafe в майбутніх iPhone. Ідея полягає в тому, щоб прибрати вбудовані магніти з-під кришки і змусити людей купувати спеціальні фірмові чохли.

Напередодні Apple оголосила, що лінійка iPhone 17 стала найпопулярнішою за всю історію iPhone. Попит на нові смартфони виявився настільки високим, що допоміг компанії обійти Samsung за обсягом продажів.

Вас також можуть зацікавити новини: