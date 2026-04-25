У мережі порівняли розміри iPhone-'розкладачки' з іншими новими iPhone (фото)

З'явилися нові витоки, що розкривають дизайн дебютного складаного iPhone від Apple. Блогер опублікував зображення макета пристрою, порівнявши його з iPhone 17 Pro Max і іншими пристроями.

Судячи з фото, Apple вибере більш "широкий" форм-фактор, на відміну від витягнутих складаних телефонів конкурентів. У розкладеному вигляді iPhone Fold майже збігається за шириною з iPhone 17 Pro Max, але при цьому помітно вищий – приблизно удвічі в горизонтальній орієнтації.

Передбачається, що таке співвідношення сторін зробить смартфон зручнішим для перегляду відео та ігор: зображення займатиме більше простору екрану без чорних смуг.

Незважаючи на великий внутрішній дисплей (за чутками, близько 7,8 дюйма), телефон виглядає напрочуд компактним, зазначаює джерело. Ба більше, у складеному стані ним можна користуватися однією рукою – рідкісна перевага серед сучасних складних моделей.

Також витоки вказують, що зовнішній екран становитиме десь 5,5 дюйма, а сам смартфон отримає співвідношення сторін ближче до 4:3 – майже як у планшетів. Це робить його чимось середнім між телефоном і компактним iPad.

Окремо зазначається, що Apple відмовиться від Face ID на користь Touch ID, вбудованого в кнопку живлення – ймовірно, заради зменшення товщини корпусу.

Всього до нової лінійки увійдуть шість смартфонів. На осінній презентації у вересні покажуть дебютний складаний iPhone, iPhone 18 Pro та 18 Pro Max. А вже навесні 2027 року вийдуть базовий iPhone 18, iPhone 18e та iPhone Air 2.

За чутками, Pro-моделі iPhone отримають камеру зі змінною діафрагмою, нові процесори на 2-нм техпроцесі та зменшений Dynamic Island, а головним новим кольором стане "Темна вишня" – глибокий винний відтінок червоного.

