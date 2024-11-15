Їхнього акумулятора вистачить на тижні, а завдяки своїй простоті вони менше схильні до зависань і збоїв.

Незважаючи на велику кількість сучасних смартфонів кнопкові телефони досі користуються попитом у деяких користувачів. Редактори порталу GizmoChina склали рейтинг кнопкових апаратів 2024 року, які ідеально підходять для "цифрової детоксикації" і повсякденного використання.

У рейтингу всього шість позицій, п'ять з яких дісталися різним моделям Nokia.

Лідером рейтингу став Nokia 6310 (2024) з 2,8-дюймовим екраном і знімною батареєю на 1450 мАг, що дає змогу пристрою працювати в режимі очікування до 27 днів. Для розваг є легендарна гра "Змійка" і бездротове FM-радіо.

з 2,8-дюймовим екраном і знімною батареєю на 1450 мАг, що дає змогу пристрою працювати в режимі очікування до 27 днів. Для розваг є легендарна гра "Змійка" і бездротове FM-радіо. На другому місці – Nokia 5310 (2024) , дизайн якого відсилає до популярних колись Xpress Music. Цей пристрій обладнаний окремими кнопками для керування музикою і двома динаміками спереду для чіткого відтворення звуку.

, дизайн якого відсилає до популярних колись Xpress Music. Цей пристрій обладнаний окремими кнопками для керування музикою і двома динаміками спереду для чіткого відтворення звуку. Третє місце посідає Nokia 230 (2024), який вирізняється міцним, стильним дизайном з алюмінієвою задньою кришкою. Апарат має 2,8-дюймовий QVGA-екран, дві сім-карти, а фронтальна і задня камери оснащені світлодіодним спалахом.

Замикають рейтинг моделі Nokia 110 4G (2024), Nokia 108 4G (2024) і JioPhone Prima 2. Зазначається, що всі апарати в списку коштують дешевше 70 доларів.

Відео дня

Раніше стало відомо про кінець епохи Nokia. Фінська компанія HMD Global, яка володіє правами на торгову марку Nokia, повідомила, що сконцентрується на розвитку власного бренду. Таким чином смартфонів та інших гаджетів Nokia більше не буде.

При цьому основна корпорація Nokia залишається важливим гравцем на ринку мережевої інфраструктури. УНІАН розповідав, що Nokia здійснила першийаудіозв'язокіз використанням просторового 3D-звуку. Це великий крок уперед у галузі голосових викликів.

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