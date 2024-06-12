У Nokia здійснили перший у світі 'імерсивний' телефонний дзвінок: чому це важливо

Він дає відчуття просторового тривимірного звуку, ніби співрозмовник перебуває поруч із вами в одній кімнаті.

Nokia здійснила перший аудіозв'язок і відеодзвінок з використанням просторового 3D-звуку. Це найбільший крок вперед у сфері голосових викликів, повідомляється на сайті компанії.

На цей момент всі телефонні дзвінки, що здійснюються через стільникову мережу, є "монофонічними", тобто звук стискається в один канал. Просторовий звук, зі свого боку, створює відчуття, ніби співрозмовник перебуває поруч із вами в одній кімнаті.

Генеральний директор Nokia Пекка Лундмарк зателефонував таким чином послу Фінляндії з цифровізації Стефану Ліндстрему. Дзвінок було здійснено за допомогою звичайного смартфона через загальнодоступну мережу 5G.

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Крім "імерсивних" дзвінків між людьми, нову технологію можна використовувати в конференц-зв'язках, щоб розділити голоси тих, хто говорить.

Деякі додатки, як-от Apple Music, Netflix і Disney Plus, теж пропонують просторовий звук для реалістичнішого прослуховування, однак тільки на підтримуваних пристроях.

Сьогодні більшість смартфонів мають щонайменше два мікрофони. Цього достатньо для реалізації даної технології та передачі в реальному часі просторових характеристик дзвінка. Технологію називають частиною майбутнього стандарту 5G Advanced, але коли вона стане доступна широкому загалу, компанія не говорить. Ймовірно, для поширення знадобиться кілька років, пише Reuters.

Як розповідав УНІАН, в Україні вперше в тестовому режимі запустили технологію 5G. Наразі технологія працює в більш ніж 90 країнах світу. Зокрема, ЄС планує покрити 5G територію всіх міст і основних доріг до 2025 року.

А в Android-смартфонах незабаром з'явиться можливість зарядки через NFC. За її допомогою вдасться підзарядити смарт-мітки, стилуси, навушники або інші аксесуари - додатковий пристрій при цьому не знадобиться.

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