У HMD вирішили сконцентруватися на розвитку власного бренду.

Фінська HMD Global, яка сьогодні випускає смартфони та планшети під брендом Nokia, вирішила припинити їхні поставки на європейські ринки. В інших регіонах пристрої все ще доступні, але, мабуть, теж не на довго, пише GSMArena.

Пристрої Nokia були видалені з каталогів на сайтах HMD у Великій Британії, Німеччині та Австрії. На сторінці підтримки HMD, як і раніше, вказані моделі, які продовжать отримувати підтримку програмного забезпечення, але поки невідомо, як довго це триватиме.

Фінська компанія отримала право на використання бренду Nokia в рамках сегмента мобільних пристроїв у 2016. Під колись легендарним брендом часом виходили доволі цікаві девайси. Наприклад, Nokia G22, який журнал Time назвав одним із найкращих винаходів 2023 року. А раніше цього року компанія відродила легендарний Nokia 3210.

Відео дня

У 2023 році HMD повідомила, що сконцентрується на розвитку власного бренду. Відтоді компанія випустила кілька пристроїв під маркою HMD, включно з HMD Skyline у стилі старих Nokia, який легко ремонтувати, і стильну розкладачку The Boring Phone із прозорим корпусом.

При цьому основна корпорація Nokia залишається великим гравцем на ринку мережевої інфраструктури. Так, наприклад, нещодавно Nokia здійснила перший аудіозв ' язок і відеодзвінок з використанням просторового 3D-звуку. Це великий крок уперед у сфері голосових викликів.

Раніше експерти назвали 5 забутих гаджетів і технологій, які мають повернутися. Навігація за допомогою колеса прокрутки в iPod, як і раніше, не має собі рівних, а сучасна Windows Mobile могла б стати повноцінною альтернативою Android.

Тим часом УНІАН розповідав, як заряджати смартфон, щоб батарея служила довше. Хоча існує безліч різних рекомендацій від різних експертів, реальне правило дуже просте і не потребує жодних додаткових зусиль.

Вас також можуть зацікавити новини: