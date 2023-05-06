Причина нової тенденції – щоб не відчувати постійну спокусу "зависати" в соцмережах і відриватися від справ.

Звичайний кнопкові телефони знову стали актуальними. У 2023 році попит на старі види телефонів без сучасних "прибамбасів" зростає серед молоді і не тільки.

Агентство The Wall Street Journal поділилося результатами спостережень, згідно з якими американська молодь з так званого покоління Z (що народилися в період з 1997 по 2012 рік) активно переходить на кнопкові мобільні телефони старого покоління, що передувало появі смартфонів.

Як говориться в замітці, кнопкові телефони переживають ренесанс в якості бюджетних других телефонів, дозволяючи користувачам відірватися від постійних сповіщень і спокуси нескінченно зависати в соцмережах, не втрачаючи можливості відправляти текстові повідомлення і здійснювати дзвінки в екстрених випадках.

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При цьому, наголошується, що молодь не єдина, хто проявляє інтерес до цих пристроїв. Компанія HMD Global, що випускає телефони під брендом Nokia, щомісяця продає в США десятки тисяч звичайних "дзвонілок". Продажі зростають за демографічними показниками і далеко не завжди їх купують молоді люди

Хоч і деякі з таких телефонів оснащені вбудованим веб-браузером, маленькі екрани і відсутність інших додатків не дозволяють довго "залипати" на них в соціальних мережах, кажуть в WSJ. Крім того, вони позбавлені можливості встановлювати програми типу Instagram і TikTok.

Смартфони поступово збільшуються в розмірах, і зараз ми знаходимося на етапі, коли більшість з них важко використовувати однією рукою. Однак у 2023 році все ще можна придбати невеликі телефони з екраном діагоналлю до 6 дюймів. УНІАН ділився добіркою кращих компактних телефонів на 2023 рік.

Також публікували цікавий рейтинг найпростіших і найскладніших моделей смартфонів для самостійного ремонту будинку. Як виявилося, Asus виробляє найпростіші для лагодження апарати, а Sony – найскладніші.

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