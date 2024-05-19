Найпопулярніший чотиризначний пароль у світі у 2024 році – 1234. Його використання може призвести до швидкого злому пристрою або облікового запису. Які ще комбінації ПІН-кодів популярні у світі, пише New York Post з посиланням на експертів Information is Beautiful.
Чотиризначні паролі мають більше ніж 10 000 можливих комбінацій, але люди зазвичай використовують ті, які пов'язані з ними, і які легко вгадати, наприклад, дату народження. Дослідження показало, що із 3,4 млн перевірених "пінів" найпоширеніші:
- 1234
- 1111
- 0000
- 1212
- 7777
- 1004
- 2000
- 4444
- 2222
- 6969
Найменш поширені чотиризначні піни
- 8557;
- 8438;
- 9539;
- 7063;
- 6827;
- 0859;
- 6793;
- 0738;
- 6835;
- 8093.
Експерти з кібербезпеки радять людям уникати простих паролів, оскільки вони можуть зробити їх легкою мішенню для кібератак. Навіть якщо існує обмеження на кількість спроб введення пароля, ймовірність того, що хакер проникне в обліковий запис за п'ять спроб, становить 20%.
Зокрема, рекомендується уникати використання року народження, особистої інформації та повторюваних цифр у паролі для захисту особистих облікових записів у соцмережах та інших місцях. Або скористайтеся надійним менеджером паролів, який згенерує випадковий код за вас.
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