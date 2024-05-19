Їх використання може призвести до швидкого злому пристрою або облікового запису.

Найпопулярніший чотиризначний пароль у світі у 2024 році – 1234. Його використання може призвести до швидкого злому пристрою або облікового запису. Які ще комбінації ПІН-кодів популярні у світі, пише New York Post з посиланням на експертів Information is Beautiful.

Чотиризначні паролі мають більше ніж 10 000 можливих комбінацій, але люди зазвичай використовують ті, які пов'язані з ними, і які легко вгадати, наприклад, дату народження. Дослідження показало, що із 3,4 млн перевірених "пінів" найпоширеніші:

1234

1111

0000

1212

7777

1004

2000

4444

2222

6969

Найменш поширені чотиризначні піни

8557;

8438;

9539;

7063;

6827;

0859;

6793;

0738;

6835;

8093.

Експерти з кібербезпеки радять людям уникати простих паролів, оскільки вони можуть зробити їх легкою мішенню для кібератак. Навіть якщо існує обмеження на кількість спроб введення пароля, ймовірність того, що хакер проникне в обліковий запис за п'ять спроб, становить 20%.

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Зокрема, рекомендується уникати використання року народження, особистої інформації та повторюваних цифр у паролі для захисту особистих облікових записів у соцмережах та інших місцях. Або скористайтеся надійним менеджером паролів, який згенерує випадковий код за вас.

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