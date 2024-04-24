Прошивку почали отримувати користувачі флагманських і бюджетних моделей Galaxy.

Настав час оновити свій Samsung. Виробник почав поширювати критично важливий апдейт для флагманських і бюджетних смартфонів Galaxy, повідомляє профільний портал SamMobile.

Судячи з опису апдейта, квітневе оновлення вносить зміни в підтримувані діапазони, роботу смартфона з різними операторами стільникового зв'язку і безпосередньо впливає на функціонування екстрених викликів. У зв'язку з цим встановити його рекомендується кожному якомога швидше.

Мінімальний перелік сумісних девайсів – Galaxy S24, S23, S22, Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5, Galaxy F15 і Galaxy A54. Апдейт доступний у центрі оновлення Samsung у налаштуваннях телефону. Прошивка важить близько 270 Мбайт.

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З початку 2024 року Samsung почала поширювати оновлення One UI 6.1 з ШІ-функціями. Спочатку воно з'явилося на Galaxy S24, після Galaxy S23, Z Fold і Z Flip 5 отримали його. А в травні оновлення добереться до флагманів 2021 і 2022 років. Щоправда, вони отримають злегка урізаний функціонал.

Днями компанія анонсувала недорогий Galaxy C55, який відрізняється від усіх інших смартфонів Samsung. Його задня частина виконана з екошкіри – зазвичай виробник не експериментує з матеріалами та використовує пластик у доступних смартфонах і скло в дорожчих.

На 2024 рік у Samsung заплановано ще багато новинок. Цього літа вийде нове покоління складних смартфонів і смарт-годинників, а восени очікується реліз Galaxy Ring – дебютного розумного кільця. Також є інформація, що Samsung підготувала випуск двох недорогих смартфонів із гнучким дисплеєм.

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