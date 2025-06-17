Xiaomi стверджує, що створила найпотужніший смартфон у світі: що про нього відомо

Крім топової продуктивності, Redmi K80 Ultra забезпечить "найкращу автономність в історії Xiaomi".

Xiaomi оголосила, що майбутній Redmi K80 Ultra стане першим смартфоном, який об'єднає флагманський чип MediaTek Dimensity 9400+ з фірмовим графічним процесором Xiaomi D2. Завдяки цьому девайс зміг побити рекорд AnTuTu, повідомляє GizmoChina.

Тести показали, що в AnTuTu новенький флагман Xiaomi продемонстрував вражаючий результат у 3,24 мільйона балів. Для порівняння, лідер травневого рейтингу Antutu Red Magic 10S Red Magic 10S Pro+ у цьому ж бенчмарку набирає 2,95 млн балів. При цьому пристрій, як очікується, пропонуватиметься за ціною від 415 доларів.

Відомо, що Xiaomi K80 Ultra буде оснащений найбільшою випарною камерою 3D IceLoop, створеною для витримування тривалих ігрових сесій. Крім того, новий "рушій" Fury Engine 4.0 оновлено з урахуванням не тільки максимальної продуктивності, а й енергоефективності.

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Крім топової продуктивності, смартфон отримає 6,83-дюймовий OLED-дисплей 1,5K, потрійну камеру на 50 МП і акумулятор на 7500 мАг з підтримкою швидкої зарядки 100 Втю. Компанія стверджує, що K80 Ultra забезпечить "найкращу автономність в історії Xiaomi".

Прем'єра K80 Ultra відбудеться до кінця червня. На глобальному ринку смартфон, ймовірно, вийде через кілька місяців і під іншою назвою – Xiaomi 15T Pro.

Раніше з'явився список глобальних пристроїв Xiaomi, які оновляться до HyperOS 2.2. У списку не тільки смартфони, а й планшети.

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