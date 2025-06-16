Усі подробиці про смартфон стануть відомі до кінця червня.

Xiaomi показала, який вигляд має новий флагман Redmi K80 Ultra, що готується до прем'єри найближчими тижнями. На глобальний ринок девайс вийде під назвою Xiaomi 15T Pro.

Анонс смартфона не став несподіванкою, оскільки про його існування вже було відомо. Раніше пристрій засвітився в базі даних бенчмарка Geekbench із процесором MediaTek Dimensity 9400 Plus і тепер Xiaomi підтвердила, що новинка використовуватиме цей SoC у парі з ефективною системою охолодження.

Компанія опублікувала постери двох версій: білої та зеленої. У Xiaomi заявляють, що у Redmi K80 Ultra не буде недоліків по частині екрана, продуктивності та інших аспектів.

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Redmi K80 Ultra вийде з процесором Dimensity 9400+ і отримає до 16 ГБ оперативної пам'яті. Інші характеристики: 6,83-дюймовий дисплей LTPS OLED 1.5K, батарея 7500 мАг із зарядкою потужністю 100 Вт, потрійна камера 50 МП і корпус із захистом IP68 – телефон можна буде на деякий час занурювати у воду на глибину до 1,5 м.

Разом із Redmi K80 Ultra показали планшет Redmi K Pad. Він вийде з екраном IPS діагоналлю 8,8 дюйма, роздільною здатністю 3К і кадровою частотою 165 Гц, а також підтримкою 65-ватної зарядки. Планшет, як і смартфон, буде побудований на MediaTek Dimensity 9400+.

Прем'єра обох новинок відбудеться до кінця червня. Xiaomi зазвичай розкриває дизайн своїх пристроїв ще до презентації.

Раніше з'явився список глобальних пристроїв Xiaomi, які оновляться до HyperOS 2.2. У списку не тільки смартфони, а й планшети.

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