Xiaomi почала розгортання стабільної версії HyperOS 2.2, заснованої на базі Android 15. Спочатку вона була доступна для китайських пристроїв, а тепер готується дебютувати за межами Китаю.
Тематичний ресурс XiaomiTime опублікував список із 16 моделей Xiaomi, Redmi і Poco, які отримають глобальну прошивку найближчими днями. У списку не тільки смартфони, а й планшети.
Зокрема, HyperOS 2.2 буде доступна для:
- POCO M7 Pro 5G/Redmi Note 14
- Redmi Note 14 Pro
- POCO Pad/ Redmi Pad Pro
- Redmi 13R/Redmi 13C 5G
- Redmi K80 Pro/POCO F7 Ultra
- Redmi Note 13 4G NFC
- POCO F7 Ultra
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14T
- Xiaomi 14T Pro/Redmi K70 Ultra Xiaomi 14T Pro/Redmi K70 Ultra
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi Civi 4 Pro/ Xiaomi 14 CIVI
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 Pad 6S Pro 12.4
Нова версія HyperOS 2.2 додасть низку важливих поліпшень, включно з плавнішою анімацією інтерфейсу і новими функціями на базі ШІ. Новий застосунок Camera 6.0 також стане важливим доповненням.
Користувачі зможуть перевірити наявність оновлення, перейшовши в налаштуваннях ("Про телефон" -> "Оновлення системи").
А вже до кінця літа вийде абсолютно нова HyperOS 3 на базі Android 16. Важливо розуміти вже зараз, чи отримає ваш пристрій нову ОС, чи, можливо, настав час задуматися про апгрейд.
Абсолютно точно оновлення не прийде на пристрої Xiaomi, які з початку 2025 року перейшли в статус EOS (End of Support). З найсвіжіших, наприклад, це Redmi Note 11T Pro і Poco F4.