У списку не тільки смартфони, але також планшети.

Xiaomi почала розгортання стабільної версії HyperOS 2.2, заснованої на базі Android 15. Спочатку вона була доступна для китайських пристроїв, а тепер готується дебютувати за межами Китаю.

Тематичний ресурс XiaomiTime опублікував список із 16 моделей Xiaomi, Redmi і Poco, які отримають глобальну прошивку найближчими днями. У списку не тільки смартфони, а й планшети.

Зокрема, HyperOS 2.2 буде доступна для:

POCO M7 Pro 5G/Redmi Note 14

Redmi Note 14 Pro

POCO Pad/ Redmi Pad Pro

Redmi 13R/Redmi 13C 5G

Redmi K80 Pro/POCO F7 Ultra

Redmi Note 13 4G NFC

POCO F7 Ultra

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T Pro/Redmi K70 Ultra Xiaomi 14T Pro/Redmi K70 Ultra

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi Civi 4 Pro/ Xiaomi 14 CIVI

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 Pad 6S Pro 12.4

Нова версія HyperOS 2.2 додасть низку важливих поліпшень, включно з плавнішою анімацією інтерфейсу і новими функціями на базі ШІ. Новий застосунок Camera 6.0 також стане важливим доповненням.

Відео дня

Користувачі зможуть перевірити наявність оновлення, перейшовши в налаштуваннях ("Про телефон" -> "Оновлення системи").

А вже до кінця літа вийде абсолютно нова HyperOS 3 на базі Android 16. Важливо розуміти вже зараз, чи отримає ваш пристрій нову ОС, чи, можливо, настав час задуматися про апгрейд.

Абсолютно точно оновлення не прийде на пристрої Xiaomi, які з початку 2025 року перейшли в статус EOS (End of Support). З найсвіжіших, наприклад, це Redmi Note 11T Pro і Poco F4.

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