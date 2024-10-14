Інформація про появу кнопки для управління камерою в iPhone з'явилася ще 2022 року, що дало Android-конкурентам час створити аналог.

Одним із поліпшень серії iPhone 16 стала нова кнопка Camera Control. Вона розташована на правому боці під кнопкою живлення/блокування і призначена для просунутого управління камерою.

Це цікаве рішення швидко взяли на озброєння китайські компанії. Вони вже щосили копіюють і додають аналог спуску затвора камери у свої Android-смартфони.

Одним із перших "айфоноподібну" кнопку отримають смартфони Oppo Find X8. Компанія напередодні презентації 24 жовтня показала роботу нововведення на відео. Причому її можна буде використовувати і під водою.

Oppo – не єдина китайська компанія, яка планує додати у свої новинки аналог Camera Control. Realme відразу після презентації iPhone 16 показала прототип смартфона зі схожим елементом управління на тому самому місці. Очевидно, смартфон із цією можливістю був у розробці вже давно.

Судячи з відгуків користувачів і журналістів, більшість у захваті від нової кнопки в iPhone 16 і її можливостей. Наприклад, редактор 9to5Google здивований, що Google, Samsung або будь-хто інший за ці роки не придумали щось подібне.

Відомо, що пізніше цього року кнопка Camera Control працюватиме з новою функцією Visual Intelligence. При запущеному застосунку камери та наведенні на об'єкт, ШІ в смартфоні розповість, що знаходиться перед вами. По суті, це Аналог Google Lens і Circle Пошук.

За чутками, Apple продовжить додавати нові кнопки на корпус своїх смартфонів, щоб підкреслювати відмінності нових моделей. Так, у лінійці iPhone 17 нова кнопка замінить Action Button і гойдалку гучності.

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