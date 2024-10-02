Мрія Стіва Джобса про безкнопочний iPhone стає дальшою від здійснення.

Apple продовжить додавати нові клавіші на корпуси своїх смартфонів, щоб підкреслювати відмінності нових моделей. Про це розповів інсайдер Маджин Бу, відомий за "яблучними" витоками.

За даними інсайдера, новий елемент управління розташується зверху на лівій грані і замінить кнопку Action Button і фізичні гойдалки гучності. Працювати вона буде за принципом, схожим з Camera Control з нових iPhone 16.

Функціональні можливості нововведення залишаються невідомими. З огляду на той факт, що ця клавіша замінить відразу і "гойдалку" гучності, і Action Button, скоріш за все, вона буде універсальною і піддаватиметься налаштуванню. А надалі обзаведеться більш широким функціоналом для управління смартфоном.

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Передбачається, що клавіша з'явиться тільки в iPhone 17 Pro і iPhone 17 Pro Max.

Мрія Стіва Джобса про безкнопочний iPhone стає дальшою від здійснення. В останні пару років в Apple спостерігається зворотна тенденція – збільшення кількості кнопок на смартфонах. У 2023 році компанія вперше замінила культовий важіль беззвучного режиму, а цього року додала нову кнопку Camera Control в iPhone 16.

Чутки за рік до презентації iPhone 17 кажуть, що iPhone 2025 буде найцікавішим модельним рядом у найближчі кілька років. З виходом iPhone 17 нібито помітно оновляться камери, зокрема "фронталка", базові моделі перейдуть на 120-герцові екрани, а Pro-моделі отримають збільшений обсяг оперативної пам'яті до 12 ГБ.

Є ще одна причина дочекатися iPhone 2025 року – це загадковий iPhone Air. З чуток, Apple прибере з модельного ряду Plus-версію iPhone, замінивши її "ультратонким" айфоном. Редизайн цього пристрою за значущістю нагадуватиме реліз iPhone X.

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