Apple прагне до абсолютно безрамкового айфона з повноекранним дисплеєм без будь-яких вирізів.

Відомий Apple-інсайдер і аналітик Росс Янг опублікував дорожню карту розвитку iPhone з 2023 по 2027 рік включно. Хоча підтверджень витоку немає, в ньому міститься маса цікавої інформації.

За інформацією Янга, яблучні девайси пройдуть три етапи розвитку: від зменшеного овального вирізу в 2026 році до абсолютно "безрамкового" айфона до 2030 року. І це набагато пізніше, ніж раніше передбачалося.

Три великі зміни в дизайні iPhone:

Наступного року Apple вперше з 2022 року Apple зменшить розміри Dynamic Island, хоча сам "острівець" нікуди не дінеться, оскільки частина елементів Face ID заховані панеллю.

У 2028 році зникнуть усі елементи Face ID, крім селфі-камери – вона залишиться окремою.

Фінальний етап – повна відсутність вирізів – запланований на 2030 рік: селфі-камера і сенсори Face ID будуть розміщені під OLED-дисплеєм і візуально непомітні. Таким чином у Apple нарешті вийде перший по-справжньому безрамковий айфон.

У ранніх витоках йшлося про те, що планує випустити iPhone без вирізів у дисплеї вже у 2027 році – до 20-річчя першого iPhone.

Відео дня

Як пише Росс Янг, реалізація відкладається через проблеми з деградацією зображення під час розміщення селфі-камери під OLED-панеллю, а також через складнощі забезпечення точної роботи Face ID у таких умовах.

Apple традиційно дотримується обережної стратегії, вводячи мінімальні візуальні зміни від покоління до покоління. Як, наприклад, в iPhone 16, де головним оновленням стали злегка збільшені екрани у версіях Pro.

Презентація iPhone 17 очікується у вересні, якщо в планах Apple нічого не зміниться. З чуток, у новому поколінні всі моделі запропонують дисплеї із частотою 120 Гц та оновлену селфі-камеру на 24 Мп. Ще одна причина дочекатися iPhone (2025) – ультратонка модель iPhone 17 Air, яка прийде на зміну iPhone Plus.

Разом з новими iPhone 17 вийде публічна версія iOS 26. Якщо вам не терпиться спробувати нововведення, ви можете взяти на себе ношу бета-тестера. Операційку можна поставити на iPhone 11 і новіші смартфони Apple.

Вас також можуть зацікавити новини: