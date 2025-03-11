OnePlus прибирає унікальну фішку своїх смартфонів, щоб бути схожим на iPhone

Фірмовий перемикач беззвучного режиму, який дебютував 10 років тому, замінить настроювана кнопка.

Починаючи з OnePlus 2 смартфони бренду мали одну фішку, що виділяла їх на тлі інших Android'фонів. Мова не про доступну ціну за топову начинку чи фірмову прошивку, а про перемикач Alert Slider. Він дозволяв швидко змінювати звукові профілі.

Генеральний директор OnePlus Піт Лау заявив, що в майбутніх смартфонах компанія планує відмовитися від впізнаваного елемента на користь нового рішення, натхненного останніми моделями iPhone. Перемикач замінять на настроювану кнопку.

Як і в iPhone 15 і 16 Pro, новий елемент дасть змогу призначати їй не тільки вимкнення звуку, а й запуск певних застосунків або інших функцій, як-от увімкнення ліхтарика або захоплення екрана.

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Сам Лау називає таку кнопку "елементом, який працює для користувача, а не навпаки". Рішення було ухвалено після аналізу відгуків користувачів, які нібито бажають змінити Alert Slider на щось більш функціональне.

У якому з наступних OnePlus дебютує нова кнопка – не уточнюється. У 2022 році виробник уже випускав модель OnePlus 10T без повзунка, однак тоді фанати зажадали повернути звичний перемикач, і компанія прислухалася до їхньої думки.

Як раніше писав УНІАН, OnePlus ввела "довічну гарантію" на екрани своїх смартфонів. OnePlus стала чи не першою компанією, яка відреагувала на проблему зелених смуг AMOLED-екранів.

А нещодавно OnePlus представила конкурента Apple Watch з автономністю до 5 днів. Смарт-годинник Watch 3 отримав оновлений дизайн, нову антену GPS і різні поліпшення в частині відстеження здоров'я.

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