OnePlus замінить Alert Slider кнопкою дії в стилі iPhone / фото OnePlus

Починаючи з OnePlus 2 смартфони бренду мали одну фішку, що виділяла їх на тлі інших Android'фонів. Мова не про доступну ціну за топову начинку чи фірмову прошивку, а про перемикач Alert Slider. Він дозволяв швидко змінювати звукові профілі.

Генеральний директор OnePlus Піт Лау заявив, що в майбутніх смартфонах компанія планує відмовитися від впізнаваного елемента на користь нового рішення, натхненного останніми моделями iPhone. Перемикач замінять на настроювану кнопку.

Як і в iPhone 15 і 16 Pro, новий елемент дасть змогу призначати їй не тільки вимкнення звуку, а й запуск певних застосунків або інших функцій, як-от увімкнення ліхтарика або захоплення екрана.

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Сам Лау називає таку кнопку "елементом, який працює для користувача, а не навпаки". Рішення було ухвалено після аналізу відгуків користувачів, які нібито бажають змінити Alert Slider на щось більш функціональне.

У якому з наступних OnePlus дебютує нова кнопка – не уточнюється. У 2022 році виробник уже випускав модель OnePlus 10T без повзунка, однак тоді фанати зажадали повернути звичний перемикач, і компанія прислухалася до їхньої думки.

OnePlus прибирає унікальну фішку своїх смартфонів, щоб бути схожим на iPhone

Як раніше писав УНІАН, OnePlus ввела "довічну гарантію" на екрани своїх смартфонів. OnePlus стала чи не першою компанією, яка відреагувала на проблему зелених смуг AMOLED-екранів.

А нещодавно OnePlus представила конкурента Apple Watch з автономністю до 5 днів. Смарт-годинник Watch 3 отримав оновлений дизайн, нову антену GPS і різні поліпшення в частині відстеження здоров'я.

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