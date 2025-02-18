Смарт-годинник Watch 3 отримав оновлений дизайн, нову антену GPS і різні поліпшення щодо відстеження здоров'я.

Компанія OnePlus випустила третє покоління розумних годинників Watch 3. Новинка отримала оновлений дизайн, просунуті функції відстеження здоров'я і ще кращу автономність, пише FoneArena.

OLED-дисплей став трохи більшим (1,5 дюйма) і яскравішим (2200 ніт), а рамки – тоншими. Корпус, як і раніше, з нержавіючої сталі, але є і новий титановий фізичний безель. Також з'явилася головка, що обертається, для навігації по інтерфейсу.

Одна з головних фішок годинника – автономність. Виробник заявив, що пристрій може працювати до 5 днів, з режимом енергоощадження цей показник збільшується до 16 днів. У цьому плані OnePlus помітно обходить головних гравців на ринку, включно з Apple Watch Series 9 і Pixel Watch 3.

Відео дня

З функцій здоров'я є все те, що пропонують сучасні смарт-годинники, плюс Watch 3 отримав датчик температури зап'ястя, восьмиканальний оптичний сенсор пульсу і 16-канальний пульсоксиметр. Ще є нова фішка під назвою "60-секундна перевірка здоров'я", яка аналізує пульс, рівень кисню в крові, температуру, психічний стан, температуру зап'ястя і показники сну.

Серед інших оновлень – понад 100 спортивних режимів, двочастотний GPS-модуль, корпус із захистом IP68 і нова оболонка Wear OS 5. У Європі OnePlus Watch 3 коштує 329 євро (~14 300 грн). Продажі почнуться 25 лютого.

Раніше стало відомо, що творець легендарного смарт-годинника Pebble збирається випустити нову модель, оскільки його не влаштовують варіанти від Apple, Google та інших брендів.

На початку 2025 року в Amazfit вийшов новий претендент на звання короля бюджетних смарт-годинників. За ціною 100 доларів покупці отримують яскравий AMOLED-дисплей, 160+ спортивних режимів і просунуті датчики.

Вас також можуть зацікавити новини: