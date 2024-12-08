OnePlus ввела 'довічну гарантію' на екрани своїх смартфонів: що потрібно знати

OnePlus стала чи не першою компанією, яка відреагувала на проблему зелених смуг AMOLED-екранів.

Компанія OnePlus запустила нову ініціативу щодо вирішення так званої проблеми "зелених смуг", яка характерна для смартфонів з AMOLED-дисплеями. Характер проблеми привернув значну увагу в Індії та інших країнах, пише Gizmochina.

Ця проблема насамперед зачіпає моделі OnePlus 8 Pro, 8T, 9 і 9R. На екранах смартфонів випадковим чином з'являються вертикальні яскраві смуги, найчастіше зеленого (а іноді рожевого кольору), які є наслідком виробничого браку.

Відео дня

Для вирішення цієї проблеми виробник запустив триетапну програму "OnePlus Green Line Worry-Free Solution", яка включає в себе:

Впровадження нового шару Enhanced Edge Bonding Layer в усі майбутні дисплеї OnePlus AMOLED. Його "фішка" в тому, що він запобігає потраплянню вологи і кисню всередину дисплея, діє як свого роду бар'єр, тим самим знижуючи ймовірність виникнення зеленої лінії.

Суворий контроль якості на виробництві. Він включатиме понад 180 різних тестів для імітації екстремальних умов зовнішнього середовища. Наприклад, у рамках тесту Double 85 дисплей піддається впливу температури 85 °C і вологості 85% протягом тривалих проміжків часу, щоб оцінити, як він працює в умовах навантаження.

Що стосується "довічної гарантії", то вона поширюється на всі смартфони OnePlus, незалежно від того, чи перебуває модель у межах гарантійного терміну. Щоправда, з одним застереженням: ця гарантія актуальна тільки на дефекти у вигляді згаданої вище зеленої смуги.

Нагадаємо, експерти AnTuTu назвали OnePlus 13 найкращим флагманом на ринку за співвідношенням ціни і продуктивності. Він може похвалитися великим OLED-дисплеєм на 6,82 дюйма, яким можна користуватися в рукавичках і навіть якщо він намок, корпусом із захистом від води, і батареєю аж на 6000 мАг зі швидкою дротовою зарядкою на 100 Вт.

Свіже опитування показало, які Android-смартфони найбільше влаштовують користувачів і можуть називатися народними. У топ-3 за кількістю позитивних відгуків увійшли дві складні моделі і топовий флагман Honor.

Вас також можуть зацікавити новини: