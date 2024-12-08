OnePlus ввела 'довічну гарантію' на екрани своїх смартфонів: що потрібно знати

Компанія OnePlus запустила нову ініціативу щодо вирішення так званої проблеми "зелених смуг", яка характерна для смартфонів з AMOLED-дисплеями. Характер проблеми привернув значну увагу в Індії та інших країнах, пише Gizmochina.
Ця проблема насамперед зачіпає моделі OnePlus 8 Pro, 8T, 9 і 9R. На екранах смартфонів випадковим чином з'являються вертикальні яскраві смуги, найчастіше зеленого (а іноді рожевого кольору), які є наслідком виробничого браку.
Для вирішення цієї проблеми виробник запустив триетапну програму "OnePlus Green Line Worry-Free Solution", яка включає в себе:
- Впровадження нового шару Enhanced Edge Bonding Layer в усі майбутні дисплеї OnePlus AMOLED. Його "фішка" в тому, що він запобігає потраплянню вологи і кисню всередину дисплея, діє як свого роду бар'єр, тим самим знижуючи ймовірність виникнення зеленої лінії.
- Суворий контроль якості на виробництві. Він включатиме понад 180 різних тестів для імітації екстремальних умов зовнішнього середовища. Наприклад, у рамках тесту Double 85 дисплей піддається впливу температури 85 °C і вологості 85% протягом тривалих проміжків часу, щоб оцінити, як він працює в умовах навантаження.
- Що стосується "довічної гарантії", то вона поширюється на всі смартфони OnePlus, незалежно від того, чи перебуває модель у межах гарантійного терміну. Щоправда, з одним застереженням: ця гарантія актуальна тільки на дефекти у вигляді згаданої вище зеленої смуги.
Нагадаємо, експерти AnTuTu назвали OnePlus 13 найкращим флагманом на ринку за співвідношенням ціни і продуктивності. Він може похвалитися великим OLED-дисплеєм на 6,82 дюйма, яким можна користуватися в рукавичках і навіть якщо він намок, корпусом із захистом від води, і батареєю аж на 6000 мАг зі швидкою дротовою зарядкою на 100 Вт.
Свіже опитування показало, які Android-смартфони найбільше влаштовують користувачів і можуть називатися народними. У топ-3 за кількістю позитивних відгуків увійшли дві складні моделі і топовий флагман Honor.