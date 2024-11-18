Новий смартфон із Китаю увійшов до топ-3 рейтингу автономності: що це за модель

А ще він отримав ультрашвидку зарядку: для досягнення 100% потрібно всього 35 хвилин.

Оглядачі з порталу GSMArena протестували акумулятор новітнього флагмана Realme GT 7 Pro, влаштувавши йому низку різних тестів. Як наслідок, смартфон показав чудові результати та увійшов до топ-3 за автономністю.

При активному використанні смартфон протримався 17 годин і 31 хвилини. За цим показником він поступається лише iPhone 16 Plus і ZTE Nubia Red Magic 9 Pro з 18:49 і 17:38 годин відповідно.

В огляді йдеться, що в режимі розмови Realme GT7 Pro протягне 37 годин і 25 хвилин. Дивитися відео на ньому можна близько 21 години. При читанні новин і серфінгу в інтернеті гаджет вимкнеться через 18 годин і 20 хвилин. В іграх автономність на нормальному рівні, але не видатна – 9 годин і 26 хвилин.

Відео дня

Усі смартфони в цій ціновій категорії (до $599) і з аналогічним спеками помітно поступаються Realme GT7 Pro. Зокрема, OnePlus 12 пропрацював лише 14 годин і 11 хвилин, а Xiaomi 14T Pro лише 12 з половиною годин. Що стосується зарядки, то для досягнення 100% потрібно всього 35 хвилин.

Досягти такої автономності вдалося завдяки збільшенню ємності батареї з 5500 до 6500 мАг і високої енергоефективності процесора Snapdragon 8 Elite.

Нагадаємо, Realme GT 7 Pro вийшов із 6,78-дюймовим дисплеєм AMOLED із частотою 120 Гц і піковою яскравістю 6000 ніт. Це перший Realme на базі процесора Snapdragon 8 Elite і з технологіями Eco² Sky Screen і Eco² OLED Plus, які істотно знижують енергоспоживання екрана.

Що стосується серії Samsung Galaxy S25, то їх представлять лише в січні 2025 року. За чутками, S25 Ultra отримає оновлений з 12 до 50 Мп надширик, а однією з моделей складе конкуренцію "ультратонкому" iPhone 17 Air.

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