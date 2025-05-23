Apple Glass стануть логічним продовженням стратегії, закладеної з виходом Vision Pro, пише Bloomberg.

Apple відмовилася від ідеї випустити Apple Watch з вбудованою камерою, про розробку яких стало відомо нещодавно. Замість них бігтех сфокусував свою увагу на власних розумних окулярах, де функція камери буде вбудована від початку.

Про це розповів Марк Гурман з Bloomberg. За словами журналіста, розумні окуляри з ШІ-функціями компанія випустить уже наступного року, скоріш за все, наприкінці року. Виробництво прототипів має розпочатися наприкінці 2025-го.

Повідомляється, що такі смарт-окуляри оснащуватимуться камерами, мікрофонами і динаміками, "що дасть їм змогу аналізувати навколишнє середовище і передавати інформацію власнику в режимі реального часу".

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За допомогою гаджета можна буде приймати телефонні дзвінки, керувати відтворенням музики, робити фото, виконувати переклад мови в реальному часі, а також використовувати навігатор. Окуляри будуть схожі на пропозицію від Meta, але краще зроблені, пише Гурман.

У звіті йдеться, що смарт-окуляри від Apple стануть логічним продовженням стратегії, закладеної з виходом Vision Pro. Тільки тепер ставка робиться не на вау-ефект, а на зручність і природність.

Цукерберг вважає, що смарт-окуляри стануть гаджетом №1 до 2030 року. Причому, це зовсім не означає, що інші пристрою стануть історією: комп'ютери й телефони так само будуть використовуватися, але рідше.

Раніше керівник Apple припустив, що Айфони стануть непотрібними вже через 10 років. Штучний інтелект може змусити iPhone піти шляхом колишнього "золотого гусака" Apple - iPod.

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