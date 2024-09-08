Він отримав компактний за мірками 2024 року корпус і телеоб'єктив, а за деякими характеристиками обходить флагмани Samsung і Apple.

Колись один з лідерів ринку мобільних телефонів Motorola представила новий середньобюджетний смартфон Moto S50. Це досить примітний апарат, якщо виходити зі співвідношення ціни та можливостей.

Телефон не має якоїсь однієї сильної вираженої сторони, але зате непоганий одразу в усьому. По-перше, девайс має по-справжньому топовий pOLED-дисплей з роздільною здатністю 2670×1272 пікселів і геймерською частотою оновлення в 120 Гц. Діагональ - 6,36 дюйма. Це зовсім не компактний апарат, але він менший за більшість пристроїв на ринку.

По-друге, камер дві, але обидві топові: основна з датчиком Sony IMX896 на 50 мегапікселів і телеоб'єктив на 10 мегапікселів, який у цьому класі майже не зустрічається,

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По-третє, все гаразд з іншими характеристиками: чип MediaTek Dimensity 7300, 12/256 ГБ пам'яті "в базі", 32-мегапіксельна фронтальна камера, дротова зарядка потужністю 68 Вт і бездротова 15 Вт.

Смартфон вийшов у трьох кольорах: золотистому, червоному і сірому. Базова версія Moto S50 обійдеться в 310 доларів (~12 700 грн). Топову модифікацію з 12+512 Гб оцінили в 345 доларів (~14 100 грн). Поки що новинка представлена тільки на китайському ринку.

Раніше цього року Motorola також випустила топовий флагман Moto Edge 50 Ultra, який у тестах камери перевершує iPhone 15 і Galaxy S24 Ultra. Також він може похвалитися найактуальнішим залізом і красивим дизайном.

Новий рейтинг десяти бюджетних смартфонів, які найбільше продаються, показав, що пристрої Xiaomi і Samsung домінують на ринку. Redmi 13C став смартфоном, який найбільше продається за ціною до 150 доларів.

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