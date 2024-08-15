OnePlus Nord 4 зайняв лідерство серед телефонів середнього класу. За деякими параметрами він обходить навіть флагмани.

Найбільша проблема при виборі смартфона середнього рівня криється у великому виборі в цьому сегменті. Ці апарати зазвичай пропонують оптимальний баланс продуктивності і ціни, а за деякими характеристиками навіть перевершують дорожчі флагмани.

Фахівці порталу Tech Adviser проаналізували середньобюджетний ринок смартфонів і вибрали п'ять моделей у ціновому діапазоні від 250 до 700 доларів, які вважаються найоптимальнішими просто зараз.

OnePlus Nord 4 – найкращий загалом. Чудовий телефон, який пропонує все, що більшість людей шукають у пристрої середнього класу. Сюди входить відмінна якість збірки, суцільнометалевий корпус і 6 років підтримки оновленнями. Батарея з 0 до 100% заряджається за 30 хвилин, а процесор не застаріє і за кілька років.

– найкращий загалом. Чудовий телефон, який пропонує все, що більшість людей шукають у пристрої середнього класу. Сюди входить відмінна якість збірки, суцільнометалевий корпус і 6 років підтримки оновленнями. Батарея з 0 до 100% заряджається за 30 хвилин, а процесор не застаріє і за кілька років. Google Pixel 7a – найкраще співвідношення ціни та якості. Pixel 7a більше не є останнім телефоном середнього класу Google, але він досі залишається оптимальним вибором серед користувачів. З моменту виходу він встиг подешевшати майже на $100, але з більшістю завдань справляється анітрохи не гірше за новинку. Відео дня

Samsung Galaxy A35 5G – для фанатів Samsung. При ціні дешевше за $330 він пропонує оптимальну основну і фронтальну камери, плавний 120-герцовий дисплей 120 Гц, а за автономністю він й зовсім перевершує майже всіх конкурентів у своєму класі.

– для фанатів Samsung. При ціні дешевше за $330 він пропонує оптимальну основну і фронтальну камери, плавний 120-герцовий дисплей 120 Гц, а за автономністю він й зовсім перевершує майже всіх конкурентів у своєму класі. Xiaomi Redmi Note 13 Pro – найкращий дисплей. Це 6,67-дюймова AMOLED-панель з частотою оновлення 120 Гц і високою піковою яскравістю 1300 ніт. Зображення на такому екрані залишиться читабельним навіть під прямими сонячними променями.

– найкращий дисплей. Це 6,67-дюймова AMOLED-панель з частотою оновлення 120 Гц і високою піковою яскравістю 1300 ніт. Зображення на такому екрані залишиться читабельним навіть під прямими сонячними променями. Nothing Phone (2a) Plus – найцікавіший смартфон середнього класу. Особливо це стосується прозорої задньої панелі і підсвічування Glyph. А в плані автономності він випереджає навіть топовий iPhone 15 Pro Max.

Свіже опитування показало, якими смартфонами користувачі Android і iPhone задоволені найбільше. Якщо у світі андроїд найбільше люблять складні моделі, то шанувальники Apple віддають перевагу раритетним компактним Айфонам.

А якщо ви в пошуках смартфона, який здатний швидко зарядитися, експерти називали смартфони з найшвидшою зарядкою на ринку. Наприклад, лідеру топа для повної зарядки необхідно всього 10 хвилин.

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