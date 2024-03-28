Йдеться про iPhone Fold, перший гнучкий смартфон компанії. Його вихід очікувався в 2026, але розробник зіткнувся з низкою технічних проблем.

Apple щонайменше з 2017 року працює над своїм першим гнучким смартфоном. Джерела впевнені, що компанія намагається гучно вийти на ринок, тому не поспішає з випуском девайсу. Утім, нові витоки стверджують, що ми ризикуємо ніколи не побачити такий пристрій.

Раніше вже з'являлася інформація, що складаний iPhone дебютує не раніше 2026 року. Однак пізніше інформатори повідомляли, що Apple поставила на паузу розробку такого пристрою через несправні екрани – і тепер проблеми підтверджені.

Зазначається, що інженери Apple ніяк не можуть домогтися очікуваної якості від гнучких екранів для майбутніх "розкладачок": купертинівці ставлять високі вимоги до характеристик панелі, але поки що жоден з постачальників не досяг успіху в цьому.

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Компанія щосили намагається усунути складку, яка утворюється в середині дисплея через багаторазове складання, і все ще працює над конструкцією шарніра, який дасть змогу дисплею лежати абсолютно рівно, без опуклостей і провалів. Крім того, Apple розглядає можливість наповнення панелей полімерними матеріалами, такими як силікон або акрилат, щоб зменшити проблеми відбиття світла.

Через це вихід умовного iPhone Fold перенесено з 2026 на 2027 рік. Однак аналітики, близькі до керівництва Apple, побоюються, що гнучкий Айфон може бути відкладено на невизначений термін або й зовсім скасовано, оскільки наявні складні технології "ще не досягли того рівня, який дав би змогу їй реалізувати такий iPhone".

Раніше в мережі публікувався патент Apple, з якого випливає, що екран такого Айфон може бути виконаний зі спеціального "самовідновлюваного" матеріалу, який зможе "зарощувати" подряпини і вм'ятини.

Сьогодні на ринку складних пристроїв домінує Samsung, яка до початку 2024 року має частку в 70%. Паралельно південнокорейський бренд уже готує новий тип складаних пристроїв: з висувним дисплеєм або гнучкий смартфон, який можна носити на руці.

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