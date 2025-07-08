Samsung, за чутками, представить свою "трикладушку" пізніше цього року.

Компанія Tecno без попередніх анонсів представила новий складаний смартфон Phantom Ultimate G Fold. Пристрій з G-подібним профілем під час складання має вельми незвичний вигляд на тлі звичних розкладачок, зокрема Galaxy Z Fold 7 і Flip 7, які дебютують завтра.

Перші зображення пристрою опублікував авторитетний інсайдер Ice Universe. Як і торішній Huawei Mate XT, він складається втричі, але Tecno обрала оригінальну конструкцію з G-подібним механізмом згину, за якої обидва боки екрана згортатимуться всередину.

Як зазначає портал 9to5Google, така конструкція має більш практичний вигляд: виробник передбачив скляну зовнішню панель, що захищає гнучкий екран, а форма корпусу стала ближчою до звичних складаних моделей. Імовірно, в аналогічному стилі може бути виконаний і майбутня трикладушка Samsung.

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За стилем Phantom Ultimate G Fold має більше спільного з серією Google Pixel 9, ніж з чим-небудь, що Samsung випустила останнім часом. Срібляста матова рамка в парі з білою задньою панеллю відсилає до Pixel 9 Pro Fold, а горизонтальний блок камер - до Pixel 9 Pro.

Проте, незважаючи на сучасний зовнішній вигляд, у новинки Tecno є і свої недоліки. Окремі секції смартфона виглядають тонкими, але в складеному вигляді він стане доволі масивним – попередня товщина становить близько 13 мм, з додаванням понад 4 мм від кожної панелі.

Згідно з наявною інформацією, потрійний складаний смартфон Tecno може офіційно дебютувати вже в середині липня – всього за кілька днів після анонсу Samsung.

Поки смартфони з потрійним екраном залишаються нішевим продуктом: єдиною компанією, що випустила такий пристрій для масового ринку, залишається Huawei. Вартість Huawei Mate XT на глобальному ринку становить €3499 (~150 000 грн).

Тим часом перший складаний iPhone вийде тільки восени 2026 року. Відомо, що він буде виконаний у форм-факторі "книжки", схожий на Galaxy Z Fold, отримає два екрани і найтонший корпус серед усіх iPhone.

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