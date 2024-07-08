Дедалі частіше в бюджетних смартфонах можна знайти підвищену герцовку, якої немає навіть в iPhone 15, потужне залізо і тривалу підтримку оновленнями.

Ринок доступних смартфонів ледь не щодня поповнюється новими моделями, і сьогодні дедалі більше бюджетників володіють чудовими за свої гроші характеристиками, а деякі з них мають ексклюзивні функції, які не зустрінеш навіть у флагманах.

Але з появою нових моделей вибрати бюджетний смартфон стає дедалі складніше, тому зарубіжні оглядачі вибрали 4 найкращі апарати до $200 (або 8000 грн), до яких варто придивитися в середині літа 2024-го.

Samsung Galaxy A15 – найоптимальніший бюджетник 2024 року. Він один із небагатьох у своєму ціновому сегменті пропонує AMOLED-дисплей, не кажучи вже про п'ятирічну підтримку оновленнями. Відео дня

Також смартфон вийшов із доволі потужним процесором від MediaTek для казуального геймінгу та стабільної роботи One UI, основною камерою на 50 Мп і підтримкою 5G.

Motorola Moto G (2024) – по суті, найкращий бюджетник бренду. Хоч екран у нього IPS LCD, зате підтримується підвищена герцовка 120 Гц: це ідеальний варіант для перегляду відео і скролінгу в браузері.

– по суті, найкращий бюджетник бренду. Хоч екран у нього IPS LCD, зате підтримується підвищена герцовка 120 Гц: це ідеальний варіант для перегляду відео і скролінгу в браузері. З інших наворотів можна виділити дві SIM-карти, NFC-модуль, задню панель з екошкіри, а також 3.5-мм аудіоджек, який сьогодні зустрічається все рідше.

Motorola Moto G Stylus (2023) – ще один збалансований бюджетник від Motorola. Спереду розташований 6,5-дюймовий IPS-екран з частотою оновлення 90 Гц, а батарея тримає два повних дні роботи.

– ще один збалансований бюджетник від Motorola. Спереду розташований 6,5-дюймовий IPS-екран з частотою оновлення 90 Гц, а батарея тримає два повних дні роботи. Але головна фішка девайса в іншому – це вбудований стилус, який зараз можна знайти тільки у флагманському Samsung Galaxy Ultra.

Nokia С210 – китайська HMD періодично випускає під всесвітньо відомим брендом нові смартфони. Девайс має 6,3-дюймовий HD+ екран, базується на відносно потужному Snapdaragon 662, отримав 3 Гбайт ОЗП і камери 13 Мп + 2 Мп.

– китайська HMD періодично випускає під всесвітньо відомим брендом нові смартфони. Девайс має 6,3-дюймовий HD+ екран, базується на відносно потужному Snapdaragon 662, отримав 3 Гбайт ОЗП і камери 13 Мп + 2 Мп. Найважливіша фішка смартфона – підтримка "чистого" Android 13. А ще виробник обіцяє три роки оновлень.

На відміну від екосистеми iOS, де Apple з її айфонами – єдиний гравець, Android – це великий вибір на будь-який бюджет. Експерти бенчмарку AnTuTu називали смартфони, які у 2024 році пропонують найкраще співвідношення ціни-якості.

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