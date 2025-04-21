Pixel 9a похвалили за точні кольори і хорошу читабельність у приміщенні та на вулиці.

Авторитетні фахівці DxOMark вже оцінили камеру смартфона Pixel 9a, яка знімає краще за Флагманський Samsung Galaxy S25 Ultra, а тепер ще більш вражаюче показав себе дисплей смартфона.

Апарат набрав 155 балів у тестуванні DxOMark, посівши 8-е місце в загальному рейтингу дисплеїв. Попереду лише старші моделі сімейства Pixel 9, серія Galaxy S25 і Honor Magic 6 Pro. А у своєму ціновому сегменті Pixel 9a і зовсім став абсолютним лідером.

Показово, що навіть новітні флагмани Apple (iPhone 16 Pro і 16 Pro Max), які коштують у два з половиною рази дорожче за Pixel 9a, у тестуванні DxOMark набрали по 150 балів. Це 23 і 22-ге місце відповідно.

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6,3-дюймовий pOLED-екран з роздільною здатністю 1080 x 2424 пікселів та частотою оновлення 120 Гц похвалили за точне перенесення кольорів у більшості тестованих умов, якісний рендеринг відео HDR10 за слабкого освітлення та в приміщенні, а також хорошу читабельність, де б ви не перебували.

Pixel 9a позиціюється як смартфон середнього цінового сегмента за ціною від $500. Пристрій також виділяється топовими функціями ШІ, блоком камер, що практично не виступає з корпусу, і сімома роками оновлень Android.

Раніше в Google підтвердили, що повноцінний реліз Android 16 заплановано на червень – майже на два місяці раніше, ніж зазвичай. А поки встановити "бетку" Android 16 можуть як власники Pixel, так і деяких Xiaomi, OnePlus та інших брендів.

Тим часом у Samsung вийшов новий смартфон з "невбивним" корпусом і знімною батареєю. Також його можна використовувати мокрими руками або в рукавичках.

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