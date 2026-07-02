Названо найвигідніші Android-смартфони літа 2026 року: від бюджетних до топів

Найвигідніший для придбання флагман продає iQOO. У ультрабюджетному сегменті лідирують пристрої Redmi.

Розробники популярного бенчмарку AnTuTu представили оновлені рейтинги найвигідніших Android-смартфонів за співвідношенням продуктивності і ціни. Він складений за підсумками червня 2026 року та поділений на 5 цінових категорій.

У найдоступнішій категорії (до 150 доларів) перемогу здобули моделі Redmi Note 15 на базі Snapdragon 6 Gen 3, Redmi Note 14 5G з Dimensity 7025-Ultra та Honor Play 10C з процесором Dimensity 6300.

Усі три пристрої отримали високі оцінки за співвідношення вартості та ефективності.

Відео дня

У категорії від 150 до 300 доларів лідером став OPPO K13 Turbo Pro на базі Snapdragon 8s Gen 4. Цей пристрій орієнтований на любителів мобільних ігор, про що свідчить активна система охолодження та великий акумулятор 7000 мАг.

Друге місце посів OnePlus Ace 5 Racing Edition з Dimensity 9400e, а третім став realme Neo7 Turbo з чіпом Dimensity 9400E.

Серед смартфонів вартістю від 300 до 450 доларів найкращим визнали Redmi K90. Це доступний флагман з екраном 2K, процесором Snapdragon 8 Elite та акумулятором 7100 мАг.

Срібло та бронзу здобули realme Neo8 на Snapdragon 8 Elite та OPPO K15 Pro+ з Dimensity 9500s.

У діапазоні від 450 до 600 доларів трійку лідерів складають realme GT8 Pro, Honor WIN та RedMagic 11 Air – усі три оснащені топовим Snapdragon 8 Elite Gen 5.

У преміальному сегменті (вартістю понад 600 доларів) найкращими стали iQOO 15, Redmi K90 Pro Max і Xiaomi 17 Max. Ці смартфони також побудовані на базі чіпа Snapdragon 8 Elite Gen 5 і орієнтовані на максимальну продуктивність.

Якщо ви шукаєте смартфон, який залишатиметься актуальним багатьох років, AnTuTu оновив рейтинг найпродуктивніших Android-пристроїв. Практично всі представники топ-10 – це флагмани на базі Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Раніше експерти обрали найкращий Android-смартфон 2026 року – і це не модель Samsung чи Xiaomi. Пристрій отримав процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5, величезний акумулятор на 7300 мАг і потрійну камеру на 50 Мп.

Вас також можуть зацікавити такі новини: