Названо найпотужніші Android-смартфони на ринку – вони будуть актуальні багато років

Практично всі пристрої з топ-10 – це флагмани на базі процесора Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Команда бенчмарку AnTuTu опублікувала рейтинг найпотужніших смартфонів за підсумками червня 2026 року. У списку представлені лише пристрої, що працюють на ОС Android.

Перше місце з результатом 4,14 мільйона балів посів iQOO 15 Ultra. Поєднання топового процесора Snapdragon 8 Elite Gen 5, акумулятора на 7400 мАг та вдосконаленої системи охолодження робить його найпродуктивнішим Android-смартфоном на момент складання рейтингу.

На другому місці – RedMagic 11S Pro+, а трійку лідерів замикає iQOO 15. Обидва пристрої набирають понад 4 мільйони балів у тестах AnTuTu. Для порівняння, iPhone 17 Pro Max у аналогічних тестах набирає ~3 млн балів.

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У топ-10 домінують флагмани на базі Snapdragon 8 Elite Gen 5 – вони посіли десять із десяти позицій. У списку також можна побачити Vivo X300 Ultra, realme GT8 Pro, Honor Win, OPPO Find X9 Ultra, Honor Magic 8 Pro та Honor Magic 8. Єдиний смартфон на чипсеті від MediaTek – IQOO 15T на Dimensity 9500.

Крім того, складено топ-10 серед середньобюджетних смартфонів, де всі десять позицій зайняли пристрої на базі MediaTek. Перше місце за продуктивністю посів IQOO Z11, на другому місці – Honor 600 Pro.

Першісмартфонизі Snapdragon 8 Gen 6 на борту, серед яких Xiaomi 18, почнуть виходити у вересні. Нова лінійка флагманських чіпів Qualcomm отримає звичайну та Pro-версії – обидві працюватимуть на 2-нм техпроцесі та встановлюватимуться в найдорожчі пристрої.

Раніше експерти обрали найкращий Android-смартфон 2026 року – і це не модель Samsung чи Xiaomi. Пристрій отримав процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5, величезний акумулятор на 7300 мА·год і потрійну камеру на 50 Мп.

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